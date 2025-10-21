Khán giả Việt Nam xem đại chiến bóng rổ nhà nghề Mỹ mùa giải mới trên kênh nào?

FPT Play vẫn là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) mùa Regular Season 2025-2026. Đây là năm thứ hai liên tiếp nền tảng này đồng hành cùng giải đấu thể thao hấp dẫn bậc nhất hành tinh, mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức toàn bộ mùa giải – từ vòng đấu chính, All-Star đến playoffs và finals.

Mùa giải NBA 2025-2026 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng 22.10 (theo giờ Việt Nam). Bên cạnh việc duy trì chất lượng chuyên môn cao, mùa này được kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều thay đổi khi hàng loạt đội bóng mạnh có sự "thay máu" đội hình đáng kể. Những ngôi sao hàng đầu như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic hay Jayson Tatum vẫn đang khẳng định vị thế của mình. Ngoài ra, ban tổ chức cũng điều chỉnh lịch thi đấu để giảm tải di chuyển, giúp các đội đảm bảo thể lực và nâng cao chất lượng từng trận.

Tuần thi đấu mở màn: Warriors đại chiến Lakers

Tuần thi đấu đầu tiên (từ 22.10 đến 29.10) hứa hẹn kịch tính với hàng loạt trận cầu tâm điểm, đặc biệt là màn so tài giữa Golden State Warriors và Los Angeles Lakers – hai "đế chế" của bóng rổ hiện đại. Cuộc đối đầu giữa Stephen Curry và LeBron James không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn là cuộc chạm trán giữa hai biểu tượng của một thế hệ, hứa hẹn những pha bóng mãn nhãn và cảm xúc bùng nổ.

Ở phía Warriors, bộ khung huyền thoại gồm Curry, Klay Thompson và Draymond Green vẫn còn đó. Tuy nhiên, dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ, trong khi các nhân tố trẻ như Jonathan Kuminga hay Moses Moody vẫn chưa tạo được đột phá. Thể lực và khả năng phòng ngự, đặc biệt ở khu vực dưới rổ, đang là điểm yếu dễ bị khai thác.

22.10 là trận đại chiến giữa Golden State Warrior và Los Angeles Lakers

Lakers, ngược lại, đang sở hữu đội hình vừa dày vừa đồng đều. Anthony Davis tiếp tục gánh vác hàng thủ, còn LeBron James vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế dù đã bước sang tuổi 40. Những cầu thủ như Rui Hachimura và Austin Reaves đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, giúp Lakers trở thành ứng viên hàng đầu ở miền Tây. Xét về tổng thể, Lakers nhỉnh hơn về thể hình và chiều sâu, nhưng Warriors lại có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm dày dạn. Đây chắc chắn là trận đấu có thể chỉ ngã ngũ ở những phút cuối cùng.

Rockets – Thunder: Sân khấu của thế hệ mới

Cuộc đối đầu giữa Houston Rockets và Oklahoma City Thunder mang màu sắc trẻ trung và tốc độ, là màn so tài tiêu biểu cho thế hệ mới của NBA. Cả hai đội đều đang xây dựng lực lượng xoay quanh các trụ cột trẻ và xem mùa này là bước đệm quan trọng để tiến xa hơn.

Houston Rockets tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt như Alperen Şengün và Amen Thompson. Tuy nhiên, kinh nghiệm trận mạc vẫn là hạn chế lớn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và duy trì sự ổn định.

Người hâm mộ ở Việt Nam có cơ hội theo dõi các huyền thoại bóng rổ thi đấu với bình luận tiếng Việt

Oklahoma City Thunder hiện được đánh giá rất cao tại miền Tây. Với đầu tàu Shai Gilgeous-Alexander, đội bóng này sở hữu đội hình có chiều sâu và lối chơi gắn kết. Tinh thần chiến đấu và tốc độ là điểm mạnh giúp Thunder có thể gây áp lực liên tục lên đối thủ. Nếu duy trì được phong độ, Thunder hoàn toàn có thể giành chiến thắng ngay trận mở màn.

Toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ NBA 2025-2026 – bao gồm những màn chạm trán tâm điểm giữa Warriors – Lakers hay Rockets – Thunder – sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội thưởng thức từng pha bóng đỉnh cao, từng cú ném quyết định và những phút giây kịch tính đến nghẹt thở.

Cũng trong ngày 22.10, Houston Rockets và Oklahoma City Thunder ra quân

Với chất lượng sản xuất chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ bình luận chuyên sâu, FPT Play tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng phát sóng thể thao hàng đầu Việt Nam. Người hâm mộ có thể truy cập fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play trên các thiết bị thông minh để theo dõi các giải bóng rổ hấp dẫn trong nước và quốc tế.