Sáng 24.11, tại đường Hùng Vương, P.Lương Văn Tri, đã diễn ra màn múa chầu then quy mô lớn với 1.020 người tham gia. Đây là màn múa chầu then lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nằm trong khuôn khổ hoạt động Tuần văn hóa - đại đoàn kết.

Màn múa chầu then có hơn 1.000 người tham gia tại Lạng Sơn diễn ra sáng nay 24.11 ẢNH: KHÁNH LINH

Múa chầu then, hát then là nghệ thuật độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xứ Lạng. Tham gia biểu diễn có thành viên các câu lạc bộ thuộc Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn, các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và 50 học sinh trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Truyền (60 tuổi), thôn Mông Ân, xã Bình Gia, cho biết bà đã đến đường Hùng Vương từ sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Kể về cơ duyên đến với môn nghệ thuật này, bà Truyền chia sẻ đã biết múa chầu then từ khi còn học cấp 1. Khi ấy, các cụ bô lão trong làng thường hay múa chầu then trong những dịp lễ hội; xem nhiều, bà thấy thích vì những điệu múa thân thuộc nên học làm theo.

Nghệ thuật múa chầu then của người dân tộc Tày, Nùng không phân biệt giới tính, tuổi tác ẢNH: LONG QUYỀN

"Sau này lớn lên, tôi hiểu được ý nghĩa của các động tác múa chầu then vốn gắn liền và mô phỏng những công việc thường ngày của người dân như đi rừng lấy củi, cấy lúa… Từ đó, tôi càng thêm trân quý và yêu thích", bà Truyền tâm sự.

Tại địa phương, bà Truyền thường tham gia các buổi biểu diễn trong câu lạc bộ, đồng thời hướng dẫn lớp trẻ hát then và múa chầu then. Bà cho biết múa chầu then có hai dạng là múa chầu then cổ và múa chầu then cộng đồng. Trong đó, múa cộng đồng dễ thực hiện hơn, đặc biệt với người nông dân khi đã quen sẽ thấy thân thuộc như công việc hàng ngày.

Bà Truyền cảm thấy vui vẻ, xúc động khi nghệ thuật múa chầu then lần đầu được được tổ chức lớn tại đại phương ẢNH: LONG QUYỀN

"Có những lúc đi cấy lúa, mọi người cũng nhảy múa chầu then với nhau ngoài đồng ruộng để tìm niềm vui trong công việc", bà Truyền tâm sự.

Bà Thanh Khiết (50 tuổi), xã Bảo Lâm, cho biết khi nghe tin có màn múa chầu quy mô lớn, bà đã cùng hai chị em vượt 20 km từ nhà đến chiêm ngưỡng.

"Trời lạnh nhưng chúng tôi vẫn quyết đi từ sớm để kịp giờ xem. Tôi cảm thấy rất vui, cảm xúc dân tộc trỗi dậy rất thiêng liêng và càng yêu đồng bào mình hơn", bà Khiết chia sẻ.

Nhiều người dân chia thành các nhóm nhỏ học múa chầu then ngay sau khi màn biểu diễn kết thúc ẢNH: LONG QUYỀN

Chia sẻ về việc giới trẻ ngày nay không nhiều người biết và theo học nghệ thuật múa chầu then, hát then, bà Khiết cảm thấy tiếc nuối và cho rằng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa để lớp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp, hiểu giá trị, tìm đến với nghệ thuật dân tộc nhiều hơn.

Vượt 30 km đi xem nhưng vì không nắm rõ lịch nên đến muộn, bà Nông Thị Bội (73 tuổi, xã Văn Lãng) cùng hai cụ bà hàng xóm không khỏi tiếc nuối.

"8 giờ chúng tôi mới bắt xe khách từ nhà đi, đến nơi thì buổi biểu diễn đã kết thúc rồi. Múa chầu then, hát then gắn liền với cuộc sống biết bao thế hệ từ trước đến nay. Mỗi khi ở đâu có biểu diễn, chúng tôi đều bắt xe đi xem vì thấy thân quen, thân thuộc. Khi điệu múa được đưa ra trình diễn lớn trước cộng đồng, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào", bà Bội tâm sự.

Dù không được tận mắt theo dõi màn múa chầu then, bà Bội vẫn kịp xem các tiết mục nghệ thuật dân tộc sau đó như múa sư tử, biểu diễn võ cổ truyền, cùng không khí nô nức khi mọi người hướng dẫn nhau tập các điệu múa chầu then ngay tại không gian biểu diễn.