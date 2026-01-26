TP.HCM: Hào khí vùng bưng 6 xã sống lại trong đêm nghệ thuật ở Long Trường

Tối 25.1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Trường (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Oai hùng vùng bưng 6 xã.

Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 30 năm xã Long Trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Căn cứ vùng bưng 6 xã gồm các xã: Long Trường, Phú Hữu, Phước Long, Tăng Nhơn Phú, Bình Trưng và An Phú của huyện Thủ Đức xưa.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Vùng bưng 6 xã trên đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Với vị trí gần thành phố Sài Gòn của chế độ cũ, đây là địa bàn chiến lược của cách mạng làm bàn đạp tấn công vào nội thành. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân vùng bưng 6 xã cùng các lực lượng vũ trang đã lập nhiều chiến công vang dội. Đến tháng 10.2008, UBND TP.HCM ban hành quyết định công nhận căn cứ vùng bưng 6 xã là di tích lịch sử.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Kiều Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Trường, nhắc lại những trận đánh oai hùng như rạch Mương Chùa, cầu Ông Nhiêu, Gò Cát, Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu…

Vùng bưng 6 xã ở huyện Thủ Đức xưa là một trong những căn cứ kháng chiến quan trọng của cách mạng ẢNH: NGUYÊN VŨ

Sau ngày đất nước thống nhất, từ một vùng đất trắng xóa vì bom đạn và chất độc hóa học, vùng bưng 6 xã đã chuyển mình mạnh mẽ. Hình ảnh bưng biền xưa, nay đã nhường chỗ cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp hiện đại, những tuyến đường nhựa thẳng tắp như Võ Chí Công, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, cảng Phú Hữu.

"Tinh thần vượt khó của quân và dân vùng bưng năm xưa nay đã hóa thân thành khát vọng đổi mới, xây dựng phường văn minh, nghĩa tình, vươn mình phát triển", Bí thư Kiều Ngọc Vũ nhìn nhận. Vùng bưng 6 xã còn là địa chỉ đỏ bồi đắp tâm hồn, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Các bạn trẻ chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo dõi chương trình, hàng ngàn người dân, trong đó có các bạn trẻ được xem những tiết mục văn nghệ, thước phim tái hiện lại hình ảnh vùng đất thanh bình thuở sơ khai đến những hy sinh, gian khổ trong tranh đấu và vỡ òa cảm xúc khi hòa bình lập lại.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trao biểu trưng ủng hộ hàng trăm triệu đồng đến Quỹ Vì người nghèo phường Long Trường để chăm lo những gia đình khó khăn.

Các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo phường Long Trường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo phường Long Trường trao tặng phần quà đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần, chính quyền địa phương cũng gửi tặng các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn, vừa động viên tinh thần vừa giúp người dân có một cái tết tươm tất, đầm ấm hơn.