Ấn tượng Trung Quốc qua ống kính người trẻ Việt Nam

Ngày 23.8, tại TP.Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác video ngắn "Ấn tượng Trung Quốc". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu Nhân văn Trung - Việt, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên từ nhiều vùng miền của Việt Nam tham gia với 126 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi sáng tác video ngắn "Ấn tượng Trung Quốc" thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thuận Phong, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là "cầu nối" để các bạn trẻ Việt Nam có thêm góc nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa.

Vượt qua hơn một trăm tác phẩm, giải nhất được trao cho nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế gồm Phạm Nguyễn Ngọc Trâm, Trương Lê Na và Mai Thị Phương với video "Ba lý do, một hành trình, dưới bầu trời Trung Hoa". Tác phẩm mang đến góc nhìn tươi mới của những bạn trẻ Việt Nam đang học tập ngoại ngữ, xem việc khám phá Trung Quốc vừa là hành trình học thuật, vừa là trải nghiệm văn hóa, vừa là sự gắn kết hữu nghị.

Ông Dương Thuận Phong trao giải nhất cho nhóm sinh viên đến từ TP.Huế ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao 8 giải nhì và 16 giải ba. Các tác phẩm đoạt giải thể hiện sự đa dạng trong góc nhìn của giới trẻ Việt Nam về đất nước láng giềng từ những video sôi động tái hiện nhịp sống hiện đại, đến những thước phim nhẹ nhàng kể chuyện ẩm thực, âm nhạc, ngôn ngữ hay những chuyến đi thực tế.