Ấn tượng với chất sinh viên

Bùng nổ bàn thắng

Có 342 bàn thắng được ghi sau 94 trận đấu ở vòng loại cho thấy tinh thần cống hiến của các đội. Những cầu thủ ghi bàn nổi bật có Trần Đức Hoan của đội Trường ĐH Thủy lợi với 7 bàn. Anh cũng là cầu thủ tạo nên kỷ lục ở vòng loại khi một mình ghi 5 bàn trong một trận. Nhiều cầu thủ ghi 4 bàn trong một trận như Vũ Việt Hoàng (Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội), Nguyễn Phú Hồng Phúc (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai), Lương Duy Bảo (Trường ĐH Văn Hiến), Nguyễn Văn Đức (Trường ĐH Lạc Hồng).

Ghi nhiều bàn thắng nhưng nhiều đội cũng giữ sạch được mành lưới xuyên suốt vòng loại như đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đội Trường ĐH Thủy lợi, đội Trường ĐH Đồng Tháp.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) giữ sạch mành lưới xuyên suốt vòng loại ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn cả việc thắng thua, HLV, cầu thủ nhiều đội sau khi kết thúc vòng đấu loại đã chia sẻ được tham dự TNSV THACO cup với sự chu đáo, chỉn chu từ BTC (Báo Thanh Niên và VFF) giúp họ có cơ hội trải nghiệm quý báu, có được kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên. Dừng chân ở play-off sau loạt luân lưu cân não trước đội Trường ĐH Quy Nhơn, HLV Trần Ngọc Nhớ của đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại chia sẻ: "Toàn đội đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Tuy dừng chân đáng tiếc nhưng các em đã thể hiện được bản lĩnh, nhiệt huyết và đoàn kết. Với sự ủng hộ từ Ban giám hiệu cùng sinh viên nhà trường, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hướng đến thành công ở TNSV mùa tới. Được chơi ở TNSV là dịp hiếm có trong đời sinh viên, vì thế không chỉ chúng tôi mà các đội đều muốn đá hay, đẹp trên tinh thần fair-play như slogan của giải".

Xuất hiện 4 "cánh chim lạ"

Sau gần 20 ngày tranh tài, vòng loại tại 4 khu vực trên cả nước đã khép lại và xác định được 12 cái tên góp mặt ở VCK TNSV THACO cup 2026. Trong số này, các đội bóng đã từng góp mặt ở VCK những mùa trước gồm: Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. 4 đội lần đầu vào VCK là Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Nha Trang.

Đội Trường ĐH Nha Trang với tư cách là chủ nhà được đặc cách vào thẳng VCK. Đây là lần đầu tiên đội bóng này tranh tài ở VCK TNSV, sau 2 mùa giải dự vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên (năm 2024 và 2025).