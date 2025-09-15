Ấn tượng với trang phục của Hoa hậu Yến Nhi tạo hiệu ứng trình diễn mạnh mẽ

Tác phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân gian và kỹ thuật hiện đại, đã chinh phục hoàn toàn hội đồng giám khảo.

Từ giảng đường đến sân khấu hoa hậu

Tác giả của Thăng Long Hội là Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Dù chưa tốt nghiệp, nam sinh đã từng bước khẳng định bản thân thông qua hàng loạt cuộc thi thiết kế lớn nhỏ, trong đó có Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam), Miss Grand Vietnam 2024 và giờ đây là The Grand National Costume tại Miss Grand Vietnam 2025. Chia sẻ về khoảnh khắc thiết kế của mình được xướng tên ở vị trí cao nhất, nam sinh không giấu được niềm xúc động.

“Mình thật sự hạnh phúc và tự hào. Đây là kết quả cho hành trình 3 năm miệt mài theo đuổi đam mê. Thành tích hôm nay là nguồn động lực để mình tiếp tục cống hiến cho lĩnh vực thiết kế thời trang và tôn vinh văn hóa Việt”, Hoàng chia sẻ.

Theo Hoàng, việc vừa học, làm thêm và tham gia các cuộc thi sáng tạo khiến thời gian cá nhân gần như không còn. Tuy vậy, với sự hỗ trợ từ giảng viên, gia đình và đội ngũ cố vấn chuyên môn, Hoàng đã kiên định theo đuổi đam mê đến cùng và giành chiến thắng.

Hoàng xử lý trang phục bằng kỹ thuật dựng hình 3D, phối chất liệu khảm sành sứ, vải ánh kim và cấu trúc chuyển động tạo hiệu ứng trình diễn mạnh mẽ ẢNH: NVCC

Theo lời Hoàng, Thăng Long Hội được đánh giá cao không chỉ bởi hình thức bắt mắt mà còn ở chiều sâu văn hóa. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, thiết kế mang đậm hơi thở truyền thống qua các tạo hình mô phỏng con rối, mặt nước, đình làng, chi tiết gỗ chạm khắc… Các yếu tố này được xử lý bằng kỹ thuật dựng hình 3D, phối chất liệu khảm sành sứ, vải ánh kim và cấu trúc chuyển động tạo hiệu ứng trình diễn mạnh mẽ.

“Mình chọn múa rối nước vì đây là nét văn hóa độc đáo nhưng vẫn chưa được khai thác nhiều trong thời trang. Mỗi chi tiết trong thiết kế đều mang một tầng ý nghĩa, từ mái đình cổ đến mặt nước lung linh phản chiếu ánh sáng. Tất cả cùng tạo nên một tổng thể đậm bản sắc Việt nhưng không kém phần hiện đại” Hoàng nói.

Huy Hoàng cảm thấy tự hào vì được xướng tên là người chiến thắng The Grand National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) ẢNH: NVCC

Ngoài yếu tố trình diễn, Thăng Long Hội còn mang theo một thông điệp rõ ràng: tôn vinh giá trị di sản và tri ân những nghệ nhân thầm lặng gìn giữ nghệ thuật truyền thống. “Rối nước không chỉ là trò diễn, đó là ký ức, là bản sắc, là tâm hồn Việt”, Hoàng bộc bạch.

Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, người phụ trách chuyên môn và mentor (người hướng dẫn) của Hoàng tại cuộc thi năm nay. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến của học trò:

“Tôi đã ấn tượng với bạn từ mùa Miss Grand Vietnam 2024. Bạn ấy là người làm việc rất chỉn chu, đúng tiến độ, luôn tuân thủ quy định và có thái độ làm nghề nghiêm túc. Khi quay lại mùa 2025 và gia nhập đội, tôi hoàn toàn tin tưởng bạn sẽ tạo nên thành tích”, anh Châu nói.

Đằng sau hào quang chiến thắng là những giây phút Hoàng tỉ mỉ, tất bật hoàn thiện tác phẩm Thăng Long Hội ẢNH: NVCC

Không chỉ có năng lực thiết kế, Hoàng còn được đánh giá cao ở khả năng làm việc nhóm. Trong suốt quá trình thi, nam sinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các thành viên khác trong team và không ngại học hỏi. Theo anh Châu, chính thái độ cầu thị và sự khiêm tốn là điều giúp Hoàng nổi bật trong một cuộc thi nhiều cạnh tranh.

“Chiến thắng với Thăng Long Hội là kết quả xứng đáng, không phải may mắn. Bạn ấy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu sâu và biết cách biến văn hóa thành ngôn ngữ thời trang”, anh Châu nói.

Đưa văn hóa Việt ra cuộc thi hoa hậu quốc tế

Không dừng lại ở chiến thắng trong nước, tác giả của Thăng Long Hội còn đang hướng đến mục tiêu lớn hơn, cùng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi ra quốc tế. Thiết kế này trở thành đại diện Việt Nam tại phần thi trang phục văn hóa dân tộc (Best National Costume) tại Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).

“Mình mong muốn bộ trang phục có thể bước ra sân khấu quốc tế, trở thành cầu nối để giới thiệu nghệ thuật rối nước với bạn bè năm châu”, Hoàng chia sẻ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoàng thử sức ở các cuộc thi thiết kế thời trang. Năm 2024, nam sinh từng tham gia Miss Grand Vietnam với thiết kế mang tên Trưng Vương, tác phẩm giàu tính biểu tượng, khai thác lịch sử dân tộc.

Là sinh viên, Hoàng phải cân bằng việc học, công việc, các dự án cá nhân và thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, nơi yêu cầu rất cao về cả kỹ thuật lẫn tư duy nghệ thuật. Dẫu vậy, nam sinh luôn khẳng định một điều: “Gia đình là chỗ dựa lớn nhất. Ba mẹ luôn ủng hộ, tôn trọng lựa chọn và tiếp thêm động lực để theo đuổi thời trang đến cùng”.