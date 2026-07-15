Ăn xoài đúng cách, cơ thể nhận 6 lợi ích đáng ngạc nhiên

Khoảng 165 gram xoài chứa 99 calo, 2,6 gram chất xơ, 1,35 gram protein, 0,62 gram chất béo và 22,6 gram đường tự nhiên. Loại trái cây này còn bổ sung vitamin A, B6, C, E, K cùng đồng, folate, magiê và kali, theo trang Cleveland Clinic.

Bà Carly Sedlacek, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết xoài không thể thay thế thuốc chữa bệnh nhưng góp phần hỗ trợ sức khỏe khi xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn cân đối.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Xoài cung cấp lượng chất xơ khá dồi dào, giúp làm mềm phân và hỗ trợ đại tiện dễ dàng hơn.

Bà Sedlacek cho biết chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm táo bón, hạn chế đầy hơi và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh.

Xoài cung cấp lượng chất xơ khá dồi dào, hỗ trợ đại tiện dễ dàng hơn Ảnh: N.Vy tạo từ Chat GPT

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chất xơ trong xoài giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Nghiên cứu trên Medicinal Food vào năm 2022 cho thấy xoài có thể hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói mà không làm tăng quá nhiều lượng calo.

Bà Sedlacek cho biết xoài tiêu hóa chậm hơn thực phẩm ít chất xơ nên giúp hạn chế cảm giác nhanh đói và mệt mỏi sau khi ăn các món ăn vặt ít dinh dưỡng.

Tốt cho tóc và da

Xoài chứa vitamin A, C và E, là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da và tóc trước tác động của môi trường.

Vitamin A hỗ trợ tóc và da phát triển khỏe mạnh. Vitamin C giúp cơ thể tạo collagen, duy trì độ đàn hồi của da. Vitamin E giúp da mềm mại và giữ ẩm tốt hơn.

Bà Sedlacek khuyến khích bổ sung các vitamin này từ thực phẩm tự nhiên thay vì lạm dụng thực phẩm bổ sung.

Cơ thể hấp thu dưỡng chất từ thực phẩm hiệu quả hơn và còn nhận thêm nhiều chất dinh dưỡng khác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Xoài chứa nhiều kali, khoáng chất có vai trò kiểm soát huyết áp. Bà Sedlacek cho biết việc bổ sung thực phẩm giàu kali mỗi ngày có thể góp phần bảo vệ tim mạch.

Chất xơ hòa tan trong xoài cũng hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol xấu), từ đó hạn chế hình thành mảng bám trong mạch máu.

Dù lượng chất xơ hòa tan không cao bằng ngũ cốc nguyên hạt, xoài vẫn mang lại lợi ích nhất định.

Bảo vệ thị lực

Khoảng 165 gram xoài chứa 38 microgram lutein và zeaxanthin. Hai chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ mắt trước ánh sáng xanh, làm chậm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Xoài còn chứa beta carotene. Cơ thể chuyển hợp chất này thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì thị lực khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Xoài chứa mangiferin, một polyphenol có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Hợp chất này có khả năng bảo vệ tế bào trước những tổn thương có thể dẫn đến ung thư não, vú, cổ tử cung, đại tràng và da.

Bà Sedlacek nhấn mạnh không có thực phẩm nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư. Tuy nhiên, bổ sung xoài cùng các loại rau quả trong chế độ ăn lành mạnh vẫn là một cách góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Lưu ý khi ăn xoài

Xoài có thể gây dị ứng với biểu hiện như nổi mề đay, ngứa da, sưng môi, sưng lưỡi. Khoảng 165 gram xoài chứa 7,72 gram fructose nên người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc rối loạn tiêu hóa cần cân nhắc lượng ăn.

Xoài cũng giàu kali nên người mắc bệnh thận mạn hoặc dùng thuốc ảnh hưởng đến huyết áp nên trao đổi với bác sĩ về lượng kali phù hợp mỗi ngày.

Vỏ xoài chứa nhiều mangiferin nhưng cũng có urushiol, chất có thể gây ngứa hoặc phát ban khi tiếp xúc. Bà Sedlacek khuyên nên đeo găng tay khi gọt xoài nếu từng bị ngứa tay sau khi chạm vào vỏ.