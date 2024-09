Ana de Armas chạm mặt Keanu Reeves trong phim ngoại truyện 'Ballerina'

Tên chính thức của phần phim mới nhất thuộc thương hiệu John Wick là From the World of John Wick: Ballerina, do Len Wiseman chỉ đạo. Cùng với sát thủ mới được giới thiệu là Eve Macarro do Ana de Armas thủ vai, sát thủ "huyền thoại" John Wick do tài tử Keanu Reeves một lần nữa xuất hiện trong phần mới này.

Ana de Armas và Keanu Reeves trong trailer phim Ballerina ẢNH: LIONSGATE

Trailer hé lộ xuất thân của Eve Macarro: một vũ công có quá khứ đen tối, được dẫn dắt và đào tạo trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp. Người bạn thân tín của John Wick là Winston Scott (Ian McShane đóng) đã đứng sau hỗ trợ Eve Macarro để cô có cơ hội trở thành 1 sát thủ.

Theo mô tả của nhà sản xuất, các sự kiện trong Ballerina diễn ra giữa 2 phần phim John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) và John Wick: Chapter 4 (2023), lúc mối quan hệ giữa John Wick với tổ chức Hội đồng tối cao (The High Table) đang phức tạp vì anh phá vỡ các quy tắc của thế giới ngầm, đồng thời anh muốn "rửa tay gác kiếm" để có cuộc sống bình yên.

Lúc này, John Wick đã là một huyền thoại trong thế giới ngầm, danh tiếng vang dội. Baba Yaga - biệt danh của John, được Eve Macarro biết đến. Sau nhiều phân cảnh đánh đấm trong trailer, Eve Macarro chạm mặt John Wick, tuy nhiên thời lượng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, không rõ mối quan hệ giữa 2 nhân vật này như thế nào. Song chính lúc này, Eve Macarro cũng đang phải vật lộn với con đường mà cô chọn. Cô đang điên cuồng truy lùng một nhóm sát thủ từng xuống tay sát hại gia đình mình.

Một nguồn tin khác nhấn mạnh John Wick tuy chỉ đảm nhận vai phụ trong phim nhưng vẫn có tầm quan trọng đáng kể - "thực" hơn, không đơn giản chỉ là nhân vật phụ tô vẽ cho phim.

Tạo hình sát thủ Eve Macarro của Ana de Armas trong phim Ballerina ẢNH: LIONSGATE

Một chi tiết khác cũng quan trọng không kém liên quan đến Eve Macarro và người đứng đầu khách sạn Continental - Winston Scott. Eve Macarro vốn là một đứa trẻ mồ côi được Winston Scott nhận nuôi và tạo mọi điều kiện để trở thành sát thủ. Chi tiết này mở ra một khả năng rộng lớn hơn là sự xuất hiện của Eve Macarro như "bàn đạp" để các nhà làm phim mở rộng "vũ trụ" John Wick hơn nữa, vào mọi ngóc ngách của thế giới ngầm, song song với phần 5 của series John Wick đang được thực hiện.

Phim Ballerina quay năm 2022, dự kiến khởi chiếu tháng 6 năm nay nhưng cuối cùng dời lịch chiếu đến ngày 6.6.2025.

Trailer phim Ballerina