Nhung Kate được khen khi đóng phim tiền truyện John Wick

Tuần qua, sê-ri phim hành động The Continental: From the world of John Wick đã chính thức "trình làng" trên nền tảng trực tuyến Peacock và Amazon Prime. Bộ phim lấy bổi cảnh 40 năm trước các sự kiện của John Wick, xoay quanh sát thủ Winston Scott thời trẻ (Colin Woodell đóng). Thủ vai nữ sát thủ Yến trong phim, Nhung Kate cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Nhung Kate được khen ngợi khi đóng phim Hollywood PEACOCK

Trong The Continental, Yến là vợ của Frankie (Ben Robson), anh trai của nam chính Winston Scott (Colin Woodell). Nhân vật này được miêu tả là người phụ nữ gai góc, có khả năng thân thủ điêu luyện và rất yêu thương chồng. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Nhung Kate được nhiều tờ báo quốc tế khen ngợi. Người xem cũng ấn tượng khi nhìn thấy khả năng võ thuật, hành động máu lửa của nữ diễn viên người Việt. Đặc biệt trong tập 1 của phim, Nhung Kate thoại 100% bằng tiếng Việt.



Trường đoạn vợ chồng sát thủ Frankie và Yến thủ thỉ tâm tình bằng tiếng Việt mang đến làn gió mới lạ cho sê-ri phim hành động này. Song, nó cũng cho thấy sự tôn trọng văn hóa bản địa của các nhà làm phim Hollywood dành cho các nhân vật có xuất thân châu Á. The Wrap khen ngợi màn tương tác của Nhung Kate với bạn diễn Ben Robson trong cảnh phim: "Hai người biểu diễn gắn kết với nhau, tạo nên sự kết nối về mặt cảm xúc cũng như chiều sâu nhân vật".

Nhân vật Yến của Nhung Kate thoại tiếng Việt 100% trong tập 1 phim PEACOCK

Nhung Kate thể hiện khả năng võ thuật ấn tượng trên phim PEACOCK

Trong khi đó, CNN gọi Yến của Nhung Kate là "một trong những nhân vật thú vị nhất của phim, người luôn ưu tiên dùng nắm đấm làm đòn thoát thân ở mọi tình huống nguy hiểm". Còn tờ Los Angeles Times thì nhận xét Yến "là nhân vật hiện lên với nhiều cung bậc cảm xúc lôi cuốn". The Continental là dự án quốc tế có quy mô lớn nên Nhung Kate cần khá nhiều sự chuẩn bị cho vai diễn này.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 từng tiết lộ với Thanh Niên cô sang Hungary quay phim hồi cuối năm 2021 khoảng 2 tháng và được làm việc với một ê-kíp rất chuyên nghiệp. Thời điểm đầu, Nhung Kate gặp rào cản ngôn ngữ khi cần phải giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh với đoàn phim nhưng cô sớm hòa nhập. Về phần hành động, Nhung Kate không quá áp lực vì vẫn thường xuyên tập võ. Trước khi phim bấm máy, cô nhận được nhiều lời tư vấn về rèn luyện võ thuật, kinh nghiệm quay phim ở nước ngoài từ bạn trai Johnny Trí Nguyễn.

The Continental: From the World of John Wick lấy bổi cảnh 40 năm trước các sự kiện của John Wick. Phim xoay quanh sát thủ Winston Scott thời trẻ (Colin Woodell đóng). Ở thành phố New York (Mỹ), Winston là một doanh nhân thành đạt tìm cách kiểm soát khách sạn Continental, nơi ẩn náu của giới tội phạm máu mặt.

Nhung Kate sinh năm 1989, là một trong những "đả nữ" nổi bật của điện ảnh Việt. Một số phim tiêu biểu cô từng tham gia: Cô hầu gái, Đoạt hồn, Bụi đời Chợ Lớn, Siêu trộm, Bí mật tam giác vàng PEACOCK

Trong khi đó, Frankie - chồng Yến - anh ruột của Winston lại nhập ngũ và được cử sang Việt Nam. Khi trở về Mỹ, anh đánh cắp một đồ vật có giá trị từ khách sạn Continental để hiện thực hóa ước mơ đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, Frankie không biết hành động của anh sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực của Continental trong tương lai, đưa mọi thứ vào tình trạng hỗn độn.

The Continental sau khi lên sóng được khen ngợi về mặt dàn dựng hành động nhưng tổng thể nội dung không được đánh quá giá cao. Phim nhận 64% cà chua tươi từ giới phê bình và 81% cà chua tươi từ khán giả đại chúng.

The Continental: From the World of John Wick được sáng tạo bởi 3 nhà làm phim Greg Coolidge, Shawn Simmons và Kirk Ward. Bộ phim Nhung Kate tham gia còn hội tụ nhiều ngôi sao hành động như: Mel Gibson, Collin Woodell, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain...