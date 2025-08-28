Android siết chặt việc cài ứng dụng từ tệp APK không rõ nguồn gốc

Theo GadgetMatch, trong một động thái gây tranh cãi, Google vừa công bố kế hoạch siết chặt việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên ngoài (sideloading) trên Android, một thay đổi có thể chấm dứt 'thời kỳ hoàng kim' của sự tự do vốn là đặc sản của hệ điều hành này. Dù với lý do bảo mật, động thái này đang dấy lên lo ngại về việc Google tăng cường quyền kiểm soát.

Người dùng Android sẽ gặp khó trong việc cài đặt ứng dụng từ APK

Trong nhiều năm, khả năng cài đặt ứng dụng từ các tệp APK một cách dễ dàng là điểm khác biệt lớn, giúp Android thu hút người dùng yêu thích sự cởi mở so với hệ sinh thái 'đóng' của Apple. Tuy nhiên, thời đại đó sắp thay đổi.

Việc cài đặt ứng dụng Android từ nguồn bên ngoài sắp khó khăn hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Theo kế hoạch, bắt đầu từ cuối năm 2026, Google sẽ yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba phải xác minh danh tính trước khi người dùng có thể cài đặt phần mềm của họ qua hình thức sideload.

Google ví von quy trình này giống như "kiểm tra ID tại sân bay" - họ chỉ xác minh danh tính của nhà phát triển chứ không kiểm tra 'hành lý' (nội dung bên trong ứng dụng). Gã khổng lồ công nghệ này đưa ra lý do thuyết phục là thống kê cho thấy người dùng có nguy cơ bị nhiễm mã độc cao hơn tới 50 lần từ các ứng dụng được cài đặt ngoài luồng so với từ Play Store.

Mặc dù lớp bảo mật bổ sung này là đáng hoan nghênh, nhưng nó cũng trao cho Google một quyền lực to lớn khả năng chặn bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào mà họ cho là "không phù hợp", ngay cả khi ứng dụng đó an toàn. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự kiểm duyệt và nguy cơ làm suy yếu bản chất 'mở' của Android.

Tuy nhiên, Google đã trấn an các nhà phát triển rằng họ sẽ không ngăn cản việc phân phối phần mềm trên các kho ứng dụng của bên thứ ba khác.

Điều trớ trêu là trong khi Apple đang bị buộc phải 'mở' hơn với việc cho phép sideloading tại châu Âu, thì Android lại đang trở nên 'khép kín' hơn.

Chính sách mới này sẽ được triển khai thí điểm tại Brazil, Indonesia, Singapore và Thái Lan vào cuối năm 2026, trước khi được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu từ năm 2027. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, định hình lại cán cân giữa bảo mật và tự do trên nền tảng di động phổ biến nhất thế giới.