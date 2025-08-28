Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Android siết chặt việc cài ứng dụng từ tệp APK không rõ nguồn gốc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/08/2025 11:08 GMT+7

Cài ứng dụng bằng APK từ nguồn ngoài trên Android sắp khó hơn bao giờ hết, đây là thay đổi lớn bạn cần biết.

Theo GadgetMatch, trong một động thái gây tranh cãi, Google vừa công bố kế hoạch siết chặt việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên ngoài (sideloading) trên Android, một thay đổi có thể chấm dứt 'thời kỳ hoàng kim' của sự tự do vốn là đặc sản của hệ điều hành này. Dù với lý do bảo mật, động thái này đang dấy lên lo ngại về việc Google tăng cường quyền kiểm soát.

Người dùng Android sẽ gặp khó trong việc cài đặt ứng dụng từ APK

Trong nhiều năm, khả năng cài đặt ứng dụng từ các tệp APK một cách dễ dàng là điểm khác biệt lớn, giúp Android thu hút người dùng yêu thích sự cởi mở so với hệ sinh thái 'đóng' của Apple. Tuy nhiên, thời đại đó sắp thay đổi.

Android siết chặt việc cài ứng dụng từ tệp APK không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Việc cài đặt ứng dụng Android từ nguồn bên ngoài sắp khó khăn hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Theo kế hoạch, bắt đầu từ cuối năm 2026, Google sẽ yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba phải xác minh danh tính trước khi người dùng có thể cài đặt phần mềm của họ qua hình thức sideload.

Google ví von quy trình này giống như "kiểm tra ID tại sân bay" - họ chỉ xác minh danh tính của nhà phát triển chứ không kiểm tra 'hành lý' (nội dung bên trong ứng dụng). Gã khổng lồ công nghệ này đưa ra lý do thuyết phục là thống kê cho thấy người dùng có nguy cơ bị nhiễm mã độc cao hơn tới 50 lần từ các ứng dụng được cài đặt ngoài luồng so với từ Play Store.

Mặc dù lớp bảo mật bổ sung này là đáng hoan nghênh, nhưng nó cũng trao cho Google một quyền lực to lớn khả năng chặn bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào mà họ cho là "không phù hợp", ngay cả khi ứng dụng đó an toàn. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự kiểm duyệt và nguy cơ làm suy yếu bản chất 'mở' của Android.

Tuy nhiên, Google đã trấn an các nhà phát triển rằng họ sẽ không ngăn cản việc phân phối phần mềm trên các kho ứng dụng của bên thứ ba khác.

Điều trớ trêu là trong khi Apple đang bị buộc phải 'mở' hơn với việc cho phép sideloading tại châu Âu, thì Android lại đang trở nên 'khép kín' hơn.

Chính sách mới này sẽ được triển khai thí điểm tại Brazil, Indonesia, Singapore và Thái Lan vào cuối năm 2026, trước khi được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu từ năm 2027. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, định hình lại cán cân giữa bảo mật và tự do trên nền tảng di động phổ biến nhất thế giới.

Tin liên quan

Trojan ngân hàng Anatsa lây nhiễm 19 triệu máy Android qua ứng dụng giả mạo

Trojan ngân hàng Anatsa lây nhiễm 19 triệu máy Android qua ứng dụng giả mạo

Trojan ngân hàng Anatsa qua mặt cả Google, lây nhiễm 19 triệu máy Android qua các ứng dụng quen thuộc.

Khám phá thêm chủ đề

Google ứng dụng cài đặt ứng dụng Android phát triển Phần mềm Bảo mật Hệ sinh thái Cài đặt Nhà phát triển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận