Angelina Jolie trải lòng về nỗi đau mất mẹ

Angelina Jolie vừa có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống cá nhân khi quảng bá bộ phim Couture. Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 16.6, minh tinh Hollywood cho biết tác phẩm mới không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cô bởi những chủ đề về mất mát và nghị lực sống.

Bộ phim do đạo diễn Alice Winocour thực hiện, Angelina Jolie vào vai Maxine, một đạo diễn người Mỹ đang làm việc tại châu Âu thì bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư vú. Nhân vật phải học cách đối diện với biến cố sức khỏe, đồng thời tìm lại ý nghĩa cuộc sống thông qua những mối quan hệ xung quanh.

Câu chuyện có nhiều điểm tương đồng với trải nghiệm cá nhân của nữ diễn viên. Mẹ cô, bà Marcheline Bertrand, qua đời năm 2007 sau thời gian dài chống chọi với ung thư buồng trứng và ung thư vú. Trong khi đó, Jolie từng gây chú ý toàn cầu khi tiết lộ mang đột biến gien BRCA1, khiến nguy cơ mắc ung thư vú tăng cao.

Theo People, nữ diễn viên đánh giá Couture là "một tác phẩm được viết rất đẹp về những người phụ nữ đến từ nhiều quốc gia khác nhau".

Angelina Jolie vào vai Maxine, một đạo diễn người Mỹ đối mặt với biến cố sức khỏe Ảnh: Cắt từ trailer phim Couture

Điều khiến Angelina Jolie đồng cảm với bộ phim không chỉ là câu chuyện về bệnh tật mà còn là cách các nhân vật tìm thấy sức mạnh từ sự kết nối và cảm thông. "Tác phẩm cho thấy ai cũng đang phải đối mặt với những vấn đề rất con người. Nếu chúng ta có thể vượt qua thử thách bằng cách dựa vào nhau và dành cho nhau nhiều sự đồng cảm hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn và chúng ta cũng sẽ bớt cô đơn hơn", cô chia sẻ.

Nhân dịp quảng bá phim, ngôi sao 51 tuổi đã tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật tại Atelier Jolie ở New York, Mỹ để tôn vinh những bệnh nhân ung thư đã chiến thắng bệnh tật. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Alice Winocour cùng nhiều chuyên gia y khoa.

Jolie cho biết cô đặc biệt trân trọng cách đạo diễn tiếp cận câu chuyện bằng sự tinh tế và hy vọng. "Bộ phim không nói về sự kết thúc đối với nhân vật của tôi, mà nói về khát vọng sống mãnh liệt cho đến hơi thở cuối cùng. Điều đó đặc biệt đồng điệu với tôi ở giai đoạn này của cuộc đời", cô nói.

Nữ diễn viên cũng có một tiết lộ gây chú ý khi thừa nhận bản thân chưa sẵn sàng cho vai diễn này nếu bộ phim được thực hiện vài năm trước. "Tôi không chắc mình đủ tự tin để làm điều này cách đây 5 năm. Tôi chưa sẵn sàng để cởi mở, để tin tưởng, để chia sẻ và một lần nữa cho phép bản thân trở nên mong manh", cô bộc bạch.

Nỗi tiếc nuối của Angelina Jolie

Trong cuộc trò chuyện với People, Angelina Jolie không giấu được sự xúc động khi nhắc đến mẹ. Minh tinh Hollywood cho biết cuộc sống đôi khi đưa con người đi chệch khỏi con đường mình mong muốn. Có những thời điểm mỗi người cảm thấy lạc lõng và cô lập với thế giới xung quanh.

Minh tinh Hollywood cho biết Couture là một trong những dự án giàu cảm xúc nhất sự nghiệp của cô Ảnh: Cắt từ trailer phim Couture

"Cuộc sống xảy ra những điều khiến chúng ta lạc hướng. Chúng ta đánh mất chính mình và cảm thấy cô đơn. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mẹ còn sống và được ở bên các cháu của bà", Jolie tâm sự.

Trước đó, khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto năm ngoái, Angelina Jolie cũng thừa nhận Couture là một trong những dự án cá nhân nhất sự nghiệp. Cô cho biết bản thân cảm thấy "rất mong manh" trong quá trình quay phim.

"Đây là một bộ phim rất riêng tư với tôi. Nó gần gũi và mang tính cá nhân đến mức tôi không còn cảm thấy mình đang tham gia một dự án điện ảnh thông thường nữa", Angelina Jolie bộc bạch. Thậm chí trong thời gian ghi hình, cô còn đeo chiếc dây chuyền từng thuộc về người mẹ quá cố như một cách lưu giữ ký ức.

Angelina Jolie cho biết cô ngày càng trân trọng những mối quan hệ xung quanh sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Nữ diễn viên tin rằng con người không thể tránh khỏi tổn thương, nhưng có thể học cách bước tiếp bằng sự sẻ chia và thấu hiểu.