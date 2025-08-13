Anh Bùi Quang Huy: Đổi mới mạnh mẽ công tác thanh niên

Chiều 13.8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự có mặt 147 đại biểu chính thức đến từ 12 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ T.Ư Đoàn.

Tới dự có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam: bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Đình Khang, ông Lương Quốc Đoàn, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Bế Xuân Trường.

Cùng dự đại hội có các Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn các thời kỳ: ông Hà Quang Dự, ông Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Bình Quân.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TUÁN MINH

Đoàn kết, đổi mới, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, khi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, dù đất nước đối mặt nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu và sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ T.Ư Đoàn vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp được đổi mới rõ nét. Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Huy cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với thời cơ to lớn nhưng cũng nhiều thách thức, từ "bốn nguy cơ" mà Đảng đã chỉ ra, đến vấn đề già hóa dân số, an ninh phi truyền thống và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên trọng thể đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục có chiến lược, đổi mới mạnh mẽ về công tác thanh niên, nhằm xây dựng lớp thanh niên đáp ứng được yêu cầu của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Theo anh Bùi Quang Huy, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện đối với hoạt động của T.Ư Đoàn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước; có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ nhất ẢNH: TUẤN MINH

Anh Bùi Quang Huy cũng thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ: "Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ vượt kế hoạch

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã đoàn kết, thống nhất cùng với kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thông suốt với Ban Bí thư T.Ư Đoàn thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Minh Triết trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai nghiêm túc, kịp thời và có nhiều đổi mới. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ quyết liệt, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong không gian triển lãm của đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp số được thực hiện đồng bộ, trên diện rộng. Có nhiều giải pháp mới trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển Đảng đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng cao.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan đã phát huy vai trò và đóng góp một phần không nhỏ trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan.

Nhiều nội dung chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch, cụ thể tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới; lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.