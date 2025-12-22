Ảnh cưới lãng mạn của Đoàn Minh Tài và bạn gái kém 16 tuổi

Bộ ảnh cưới của Đoàn Minh Tài được thực hiện theo phong cách sang trọng tại Đà Lạt. Sao phim Dốc sương mù diện vest lịch lãm, tình tứ bên người bạn đời. Trong khi đó, Sunny Đan Ngọc chọn thiết kế váy cưới tông màu trắng, đỏ, khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 25 Ảnh: FBNV

Dù chênh lệch 16 tuổi song Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Trước đó, cả hai trải qua quãng thời gian dài hẹn hò rồi mới tính đến chuyện “về chung một nhà”. Khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn trên trang cá nhân, nam diễn viên 8X nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: FBNV

Vợ của Đoàn Minh Tài gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng nóng bỏng. Cô được biết đến là một ca sĩ, phát hành một số dự án âm nhạc như Anh ơi, Nỗi buồn đáy tim… Trong đó, ca khúc Phút ban đầu được nữ ca sĩ trình làng cách đây 2 năm có sự góp mặt của Đoàn Minh Tài Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp, Sunny Đan Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi, trong đó giành á quân tại Hãy là số 1. Ngoài làm nghệ thuật, cô còn tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt, dự định trau dồi thêm để mở phòng khám nhỏ trong tương lai. Trong bộ ảnh cưới vừa trình làng, Sunny Đan Ngọc chọn đầm cưới phom đuôi cá với điểm nhấn là chi tiết xuyên thấu tôn sắc vóc Ảnh: FBNV

Trước đó, khi chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng, Sunny Đan Ngọc bày tỏ đó phải là người có ngoại hình khá, cao ráo. Về mặt tính cách, nữ ca sĩ 10X nói cô thích người đàn ông trầm tính, có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bản thân. Đối với Đoàn Minh Tài, nam diễn viên chia sẻ sau khi nên duyên vợ chồng, anh hoàn toàn ủng hộ việc Sunny tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa giữ sự ổn định của nghề y Ảnh: FBNV

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Sunny Đan Ngọc gây ấn tượng với người bạn đời bởi tính cách chân thành, luôn hết mình trong tình yêu lẫn công việc. Nam diễn viên chia sẻ với Thanh Niên: “Chính sự đồng điệu và sự tin tưởng qua năm tháng bên nhau đã giúp tôi cảm thấy chắc chắn rằng muốn cùng Sunny đi tiếp phần đời còn lại” Ảnh: FBNV

Chuyện tình của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc trải qua quãng thời gian dài đồng hành trước khi về chung nhà. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay thường đồng hành tại các sự kiện, song chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm. Tháng 8.2025, nam diễn viên Dốc sương mù chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái, nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Hiện tại, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới tại TP.HCM, có sự góp mặt của nhiều sao Việt là những người bạn thân thiết. Trước thềm hôn lễ, nam diễn viên 8X gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tình cảm bên Sunny Đan Ngọc kèm lời nhắn nhủ: “Giữa muôn vàn ngã rẽ, tụi mình chọn nắm tay nhau đi hết một đời. Không cần ồn ào, chỉ cần đủ thương để ở lại”.