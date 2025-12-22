Ảnh cưới lãng mạn của Đoàn Minh Tài và bạn gái kém 16 tuổi

Diễn viên Đoàn Minh Tài vừa hé lộ bộ ảnh cưới bên vợ kém 16 tuổi. Trước đó, cặp đôi tổ chức lễ hằng thuận và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra ngày 25.12.
Trước đó, khi chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng, Sunny Đan Ngọc bày tỏ đó phải là người có ngoại hình khá, cao ráo. Về mặt tính cách, nữ ca sĩ 10X nói cô thích người đàn ông trầm tính, có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của bản thân. Đối với Đoàn Minh Tài, nam diễn viên chia sẻ sau khi nên duyên vợ chồng, anh hoàn toàn ủng hộ việc Sunny tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa giữ sự ổn định của nghề y
Ảnh: FBNV
Chuyện tình của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc
Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc trải qua quãng thời gian dài đồng hành trước khi về chung nhà. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay thường đồng hành tại các sự kiện, song chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm. Tháng 8.2025, nam diễn viên Dốc sương mù chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái, nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.
Hiện tại, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới tại TP.HCM, có sự góp mặt của nhiều sao Việt là những người bạn thân thiết. Trước thềm hôn lễ, nam diễn viên 8X gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tình cảm bên Sunny Đan Ngọc kèm lời nhắn nhủ: “Giữa muôn vàn ngã rẽ, tụi mình chọn nắm tay nhau đi hết một đời. Không cần ồn ào, chỉ cần đủ thương để ở lại”.
