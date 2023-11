'Ảnh đế' Yoo Ah In sử dụng gần 10 lít chất cấm

Yoo Ah In gây sốc khi bị tố lạm dụng nhiều loại chất kích thích với liều lượng "khủng" CHỤP MÀN HÌNH

Hôm 2.11, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin chi tiết về bản cáo trạng của Yoo Ah In liên quan đến bê bối chất cấm mà ngôi sao 37 tuổi vướng phải. Trong một báo cáo của Munhwa Ilbo, sao phim Hellbound bị truy tố không giam giữ về tội cố gắng tiêu hủy bằng chứng, gian lận, vi phạm đạo luật y tế và sử dụng chất kích thích theo thói quen.

Bản cáo trạng nêu rõ tài tử này đã lạm dụng tổng cộng 9,6 lít propofol trong 181 lần riêng biệt tại 14 bệnh viện khác nhau trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ tháng 9.2020. Ngoài ra, nam diễn viên đình đám này đã sử dụng 567 miligam midazolam, 10,7 miligam ketamine và 200 miligam remimazolam. Ngôi sao 8X cũng bị cáo buộc mua trái phép 1.150 viên thuốc ngủ thông qua 44 giao dịch riêng biệt bằng cách sử dụng tên của người khác.



Propofol là loại thuốc thường được dùng trong y tế với liều lượng phù hợp để khởi mê, duy trì mê và an thần. Propofol cũng được xem là một chất kích thích, có khả năng gây nghiện và bị cấm sử dụng bừa bãi tại Hàn Quốc. Trước Yoo Ah In, nhiều ngôi sao: Ha Jung Woo, Park Si Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae… từng nhận án phạt vì lạm dụng chất này.

Sự nghiệp của tài tử 37 tuổi tiêu tan vì bê bối chất cấm SPORTSCHOSUN

Ngoài ra, Yonhap News tiết lộ Yoo Ah In đã sử dụng danh tính của bố và chị gái để được kê đơn thuốc ngủ. Bản cáo trạng chỉ ra rằng ảnh đế xứ kim chi đã nghiện thuốc ngủ và thậm chí dùng số đăng ký cư trú (mã số định danh) của người thân để mua thuốc ngủ theo toa. Yoo Ah In từng yêu cầu bạn thân Park - CEO của một thương hiệu thời trang, đóng giả làm chị gái mình để được kê đơn thuốc ngủ. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn dùng số đăng ký cư trú của bố để lấy thuốc từ bác sĩ. Tổng cộng, sao phim Chuyện tình ở Sungkyunkwan đã lấy được hơn 1.000 viên thuốc bất hợp pháp thông qua cách này để thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Không chỉ dính đến nhiều loại chất cấm, Yoo Ah In còn vướng cáo buộc lôi kéo một YouTuber sử dụng chất kích thích để có thêm đồng phạm, tránh bị tố cáo.

Yoo Ah In từng là diễn viên sáng giá, được giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng diễn xuất trước khi vướng scandal AFP

Yoo Ah In sinh năm 1986, anh đã có 20 năm hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Tài tử 37 tuổi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Vua thời trang, Lục long tranh bá, Burning, Alive, Veteran, Khi im lặng cất lời, Hellbound…

Yoo Ah In được biết đến là một diễn viên tài năng, từng thắng nhiều giải thưởng phim ảnh uy tín, trong đó hai lần lên ngôi "Ảnh đế" Rồng Xanh. Từ tháng 2.2023, sự nghiệp của Yoo Ah In lao đao khi nam diễn viên vướng bê bối sử dụng chất cấm và liên tục tiếp nhận điều tra. Ngày 19.10, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã chính thức truy tố nam diễn viên với nhiều tội danh khác nhau, trong đó bao gồm thường xuyên sử dụng trái phép chất kích thích.