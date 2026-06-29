Anh Đỗ Đức Thanh làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai

Ngày 29.6, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, với sự tham dự của 195 đại biểu.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đại hội đánh giá, giai đoạn 2024 - 2026, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục lý tưởng cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.



Đặc biệt, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, số hóa các địa chỉ đỏ, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tôn vinh công dân trẻ tiêu biểu.

Đại hội hiệp thương bầu Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I gồm 45 anh, chị; Ban Kiểm tra gồm 5 anh, chị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Toàn tỉnh duy trì 113 mô hình, câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, chèo bả trạo cùng nhiều loại hình văn hóa truyền thống được duy trì. Thông qua vai trò nòng cốt chính trị của đoàn và sự phối hợp của tổ chức hội, nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn thanh niên quản lý đạt hơn 2.620 tỉ đồng.

Toàn tỉnh duy trì 251 đội hình tình nguyện, thực hiện 1.017 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 29.520 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn, hội vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.343 căn nhà với 8.861 ngày công...

Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2029 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại hội cũng xác định ba nhiệm vụ đột phá là số hóa công tác hội và dữ liệu thanh niên; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên đặc thù và thanh niên trên không gian mạng.

Một số mô hình trọng tâm sẽ được triển khai như "Bản đồ số thanh niên làm kinh tế tỉnh Gia Lai", "Sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên tỉnh Gia Lai" và chương trình "Thanh niên Gia Lai tình nguyện đa liên kết vì cộng đồng".

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.



Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai quan tâm, nghiên cứu và triển khai những nội dung sau:

Thứ nhất, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh niên gắn liền với việc lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không thể dừng ở khẩu hiệu, càng không thể hình thức.

Điều quan trọng nhất là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác; để mỗi bạn trẻ thấm nhuần sâu sắc rằng yêu nước hôm nay trước hết là sống có trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật và phụng sự nhân dân.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ hai, tổ chức hội phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần "thanh niên Gia Lai làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo". Tổ chức hội tạo môi trường để thanh niên được nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, phải đổi mới mạnh mẽ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và các hoạt động của hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Phong trào của tuổi trẻ không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia, mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm, mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Hoạt động tình nguyện của thanh niên Gia Lai phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở.

Thứ tư, phải đồng hành thiết thực, toàn diện hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Các cấp bộ hội cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ, thương mại điện tử phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin và tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt đại hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thứ năm, phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, kiên quyết chống "hành chính hóa", thật sự là môi trường rèn luyện cán bộ trẻ chất lượng cao. Yêu cầu đặt ra đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập này là phải xây dựng được một khối đoàn kết thống nhất, đưa hội thực sự là mái nhà chung rộng khắp của thanh niên toàn tỉnh.

Muốn tổ chức vững mạnh, trước hết cán bộ hội phải mạnh. Cán bộ hội thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp tập hợp thanh niên tốt, năng lực số, tư duy đổi mới; không hành chính hóa, không xa cơ sở.