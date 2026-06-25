Những áo xanh tình nguyện góp phần làm nên thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bên cạnh các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ cả nước còn có một lực lượng đặc biệt luôn âm thầm làm việc phía sau hậu trường. Đó là những tình nguyện viên trong màu áo xanh thanh niên - những người góp phần bảo đảm mọi hoạt động của đại hội diễn ra thông suốt, chu đáo và thành công.

Là sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Trang (thành viên tổ lễ tân tại đại hội) cho biết, việc được lựa chọn phục vụ đại hội là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đoàn viên, sinh viên của ngôi trường được xem là "cái nôi" đào tạo cán bộ Đoàn.

"Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện giữa ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, nhìn đâu cũng thấy màu xanh thanh niên và gặp gỡ các đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc, em cảm nhận rõ trách nhiệm của bản thân. Dù chỉ là một đóng góp nhỏ nhưng em thấy rất tự hào khi được góp sức cho thành công chung của đại hội", Quỳnh Trang chia sẻ.

Quỳnh Trang trong vai trò lễ tân với nhiệm vụ tiếp đón các đại biểu tại đại hội ẢNH: UYÊN LÊ

Để trở thành tình nguyện viên phục vụ đại hội, các bạn trẻ phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài yêu cầu về thành tích học tập, kinh nghiệm công tác Đoàn - Hội, các ứng viên còn phải đáp ứng những tiêu chí về sức khỏe, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Trần Thị Tình (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thành viên tổ điều phối đại hội) cho biết, sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, các tình nguyện viên tiếp tục tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ trước khi nhận nhiệm vụ chính thức. Các nội dung tập huấn trước đại hội bao gồm vai trò, nội dung nhiệm vụ của các tổ cũng như thông tin, lịch trình chi tiết nhất về đại hội.

"Nội dung tập huấn rất bài bản, từ quy trình đón tiếp và phục vụ đại biểu, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh đến tác phong, lễ tiết, phương án phối hợp giữa các bộ phận. Chúng tôi còn được thực hành các tình huống giả định để chủ động hơn khi làm nhiệm vụ", Trần Thị Tình nói.

Những buổi tập huấn nghiệp vụ đã giúp Trần Thị Tình sẵn sàng phục vụ đại hội một cách tốt nhất ẢNH: UYÊN LÊ

Theo các tình nguyện viên, khi bước vào môi trường phục vụ một sự kiện quốc gia như Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi người phải nắm chắc lịch trình, thông tin của đại hội, luôn có mặt đúng giờ tại vị trí được phân công, sẵn sàng hỗ trợ đại biểu và xử lý các tình huống phát sinh.

Dương Hoàng Khánh Duy (sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thành viên tổ điều phối đại hội) cho rằng áp lực lớn nhất đối với các điều phối viên là phải tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Trong khi đó, với nhiều tình nguyện viên, áp lực còn đến từ trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của tuổi trẻ thủ đô và cố gắng để công tác phục vụ được thực hiện chu đáo nhất.

Dù công việc kéo dài với cường độ cao, những nụ cười, lời cảm ơn và sự hài lòng của các đại biểu lại trở thành nguồn động viên lớn lao đối với lực lượng tình nguyện viên.

Khánh Duy nhớ nhất những ngày cùng các bạn tham gia đón các đoàn đại biểu tại sân bay. "Chúng em có mặt từ rất sớm để chuẩn bị công tác đón tiếp. Điều khiến em ấn tượng là sự cởi mở, niềm nở và tinh thần hân hoan của các đại biểu khi đến tham dự đại hội. Những lời cảm ơn của các anh chị khiến mọi mệt mỏi đều tan biến và em cảm thấy vô cùng tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé vào thành công chung của đại hội", Khánh Duy chia sẻ.

Tham gia phục vụ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mang đến cho Khánh Duy nhiều kỷ niệm đáng nhớ ẢNH: UYÊN LÊ

Còn với Quỳnh Trang và Trần Thị Tình, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là sự ghi nhận từ các đoàn đại biểu dành cho đội ngũ tình nguyện viên.

Những lời khen về tác phong chuyên nghiệp, sự nhanh nhẹn, tận tình và tinh thần trách nhiệm không chỉ là niềm vui mà còn là phần thưởng ý nghĩa đối với những người trẻ đang âm thầm cống hiến phía sau hậu trường.

Từ những nhiệm vụ thầm lặng, các tình nguyện viên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.