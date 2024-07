Anh em Duffer tái xuất với loạt phim kinh dị mới

Anh em Duffer sẽ cùng nhà làm phim Hilary Leavitt đồng sản xuất loạt phim truyền hình kinh dị Something Very Bad Is Going To Happen. Biên kịch Haley Z. Boston sẽ chấp bút kịch bản phim. Tuy dự án này chỉ mới được "bật đèn xanh" nhưng tạo được sự chú ý vì 2 nhà làm phim Matt Duffer - Ross Duffer nổi tiếng ở Hollywood với loạt phim siêu nhiên - kinh dị nhiều mùa Stranger Things (Cậu bé mất tích) chiếu trên Netflix.

Matt Duffer - Ross Duffer đang bắt tay vào thực hiện dự án kinh dị mới trong khi thương hiệu Stranger Things vẫn đang "lăn bánh" NETFLIX

Theo mô tả của nhà sản xuất, Something Very Bad Is Going To Happen có nội dung kể về những hiện tượng kinh dị, siêu nhiên xoay quanh một cô dâu và một chú rể, theo chân 2 nhân vật này trong tuần trước đám cưới của họ.

Không chỉ đảm nhận khâu biên kịch, Haley Z. Boston còn ngồi ghế sáng tạo và lèo lái cả thương hiệu kinh dị mới này. Matt Duffer - Ross Duffer cho biết khi lần đầu đọc kịch bản của Haley Z. Boston, họ hoàn toàn ấn tượng với "chất riêng" khá điên rồ và choáng ngợp của câu chuyện.

Thông tin về dự án Something Very Bad Is Going To Happen đến không lâu sau khi Netflix "nhá hàng" các hình ảnh đầu tiên về dự án Stranger Things mùa 5 và mùa cuối cùng của cả series. Loạt phim truyền hình "bom tấn" này làm nên tên tuổi của anh em Duffer từ trước đến nay. Mùa 5 dự kiến ra mắt người xem vào năm 2025.

Matt Duffer - Ross Duffer đang thực hiện nhiều dự án phim ảnh khác NETFLIX

Bên cạnh 2 dự án vừa tung ra những thông tin mới nhất với người hâm mộ, nhiều dự án khác của 2 nhà làm phim này vẫn đang được thực hiện. Loạt phim giật gân, khoa học viễn tưởng The Boroughs của họ được Netflix mô tả là "hài hước" và "điên rồ" dự kiến khởi quay trong mùa thu này. Họ cũng đang thực hiện một dự án phim phái sinh từ Stranger Things và dự án chuyển thể người đóng (live-action) Death Note; bên cạnh đó còn có nhiều dự án khác chuẩn bị khởi động.