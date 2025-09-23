Anh Nguyễn Minh Triết: 5 giải pháp trụ cột phát huy sức trẻ

Sáng 23.9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã có bài tham luận về tuổi trẻ xung kích trong đột phá chiến lược khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Quyết sách mang tầm vóc lịch sử

Dẫn số liệu từ nhiều nghiên cứu, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể đóng góp 40 - 50% giá trị gia tăng vào GDP. Do đó, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là quyết sách mang tầm vóc lịch sử, góp phần định hình con đường phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng hai mục tiêu 100 năm của Đảng và đất nước.

Dẫn lại lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Tương lai của dân tộc nằm trong tay thế hệ trẻ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn".

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Nguyễn Minh Triết, hiện nay, Việt Nam có khoảng 22 triệu thanh niên, chiếm 21% dân số cả nước. Thế hệ trẻ hôm nay thừa hưởng phẩm chất yêu nước, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đồng thời có lợi thế tiếp cận và làm chủ những công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, robot tự động, bán dẫn, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ...

Không chỉ ứng dụng trong học tập, nghiên cứu, sản xuất, thanh niên còn là lực lượng tiên phong đưa công nghệ đến cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Khơi dậy đam mê và khả năng làm chủ khoa học công nghệ

Theo anh Nguyễn Minh Triết, để thanh niên thực sự trở thành lực lượng tiên phong thực hiện Nghị quyết 57, Đảng ủy T.Ư Đoàn đề xuất 5 giải pháp trụ cột, trong đó nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thông qua phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", các diễn đàn, cuộc thi, sáng kiến, giải thưởng nghiên cứu khoa học, Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 150.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Các chương trình "Phổ cập AI", "AI của Đoàn" đã giúp đông đảo bạn trẻ tiếp cận và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tới nay, hơn 71% thanh thiếu nhi đã tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, gần 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó là phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đoàn đã triển khai nhiều chương trình học bổng, hỗ trợ học tập suốt đời, khuyến khích nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn. Các giải thưởng, hoạt động tôn vinh tài năng trẻ được tổ chức thường xuyên.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã kết nối hơn 3.000 trí thức trẻ, hình thành các nhóm nghiên cứu quốc tế, góp phần định hướng phát triển công nghệ cho đất nước.

Đồng thời, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Từ các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khởi nghiệp tại trường đại học, địa phương đến các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đã được mở rộng, tạo bệ phóng cho hàng chục nghìn dự án.

Trong những năm qua, đã có hơn 1.400 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp thu hút hơn 2,3 triệu lượt thanh niên tham gia, hỗ trợ gần 37.000 dự án, phần lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao.

Xung kích chuyển đổi số

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, Đoàn Thanh niên đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia. Các mô hình "Bình dân học vụ số" đã được triển khai rộng khắp, giúp hàng triệu người dân tiếp cận kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Hơn 40.000 đội hình tình nguyện với nửa triệu thanh niên đã hỗ trợ 4,2 triệu lượt người dân, đồng thời phối hợp cập nhật dữ liệu đảng viên, cấp đổi thẻ cho hơn 2,1 triệu người.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã phát huy sức trẻ tham gia vào nhiều công việc lớn của đất nước ẢNH: PHAN LINH

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên đã thúc đẩy chuyển đổi số trong chính hệ thống tổ chức Đoàn. Với ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" cùng phần mềm quản lý đoàn viên hơn 10,5 triệu tài khoản, hệ sinh thái số của Đoàn đã trở thành công cụ quản lý, kết nối đoàn viên hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của Đoàn đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trong quản trị và vận hành nội dung, phát triển các kênh truyền thông có uy tín, lượng tiếp cận lớn trên các nền tảng online. Nhờ đó, các chiến dịch truyền thông của Đoàn tạo được sức lan tỏa và tác động xã hội lớn. Các chiến dịch truyền thông trực tuyến tạo hiệu ứng xã hội lớn, như "Hòa bình đẹp lắm" đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem, "Tự hào Việt Nam" đạt 10,7 tỉ lượt xem.

Chiến dịch "Tự hào Việt Nam" đã lan tỏa mạnh mẽ nhờ hệ thống báo chí của Đoàn Thanh niên và mạng xã hội ẢNH: PHAN LINH

Khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Thanh niên sẽ hòa khát vọng tuổi trẻ với khát vọng chung của Đảng và dân tộc, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.