Giới trẻ

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng nhà khoa học được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/10/2025 14:42 GMT+7

Nhân dịp GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc được Chính phủ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã đến chúc mừng hai nhà khoa học lỗi lạc.

Chiều 3.10, tại Đại sứ quán Pháp, Đại sứ Olivier Brochet đã thay mặt Chính phủ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc sĩ quan cho GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc, ghi nhận những cống hiến trọn đời của các giáo sư cho khoa học và cho mối quan hệ hữu nghị Pháp - Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng nhà khoa học được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh - Ảnh 1.

Đại sứ Olivier Brochet thay mặt Chính phủ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc sĩ quan cho GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc

ẢNH: CTV

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã đến tặng hoa và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới hai nhà khoa học lỗi lạc.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm ngưỡng mộ trước tấm gương không ngừng học hỏi, sáng tạo và đặc biệt là tâm huyết của hai giáo sư trong việc dìu dắt, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ và sinh viên Việt Nam. Sự cống hiến của hai giáo sư là nguồn động lực to lớn, là tấm gương sáng để thanh niên, sinh viên Việt Nam noi theo trên con đường chinh phục tri thức.

Anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng nhà khoa học được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết thể hiện tình cảm, sự trân trọng với hai nhà khoa học

ẢNH: CTV

Sự hiện diện của anh Nguyễn Minh Triết thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ Việt Nam đối với những cống hiến phi thường của hai giáo sư cho nền khoa học nước nhà và cho việc kết nối tri thức Việt Nam với thế giới.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh GS Trần Thanh Vân GS Lê Kim Ngọc Nhà khoa học
