Anh Nguyễn Minh Triết: Đồng hành, hỗ trợ sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Sáng 29.9, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Grab chính thức ký kết hợp tác về các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên giai đoạn 2025 - 2028.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đồng hành của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm học mới 2025 - 2026 vừa bắt đầu.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; đồng thời đặt yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0. Thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, được khẳng định là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa khát vọng này.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Anh Nguyễn Minh Triết dẫn Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục - đào tạo, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phổ cập, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, bồi dưỡng toàn diện đức, trí, thể, mỹ nhằm xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Trước yêu cầu đó, Hội Sinh viên Việt Nam xác định đồng hành, hỗ trợ sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

"Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng nhiều mô hình, giải pháp để giúp sinh viên có môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, có điều kiện sinh hoạt đảm bảo và có thể chất khỏe mạnh, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao là vô cùng quan trọng và cần thiết", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Tạo môi trường để sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ký kết hợp tác với Công ty TNHH Grab ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong 3 năm hợp tác, hai bên sẽ tập trung triển khai các hoạt động: trang bị kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại cho sinh viên; triển khai các giải pháp ưu đãi cho sinh viên làm thêm trong quá trình học tập.

Đồng thời, hai bên sẽ tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện tư duy sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; mở rộng các chương trình hỗ trợ an sinh, chăm lo đời sống, nâng cao trải nghiệm học tập và sinh hoạt cho sinh viên.

"Chương trình hợp tác không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn tạo nền tảng lâu dài giúp sinh viên Việt Nam trở thành công dân toàn cầu bản lĩnh, tự tin, hội nhập, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.