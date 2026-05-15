Anh Nguyễn Minh Triết: 'Phải chủ động dẫn dắt, kiến tạo niềm tin cho thanh niên'

Chiều 15.5, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong và các chuyên gia, nhà khoa học.

Góp phần làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

Phát biểu kết luận hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, hội thảo được tổ chức đúng thời điểm rất quan trọng, khi Đảng đang xây dựng Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, dự kiến trình Hội nghị T.Ư 3 khóa XIV vào tháng 7.2026.

"Việc tổ chức hội thảo lần này góp phần làm sáng rõ hơn nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đây cũng là cơ sở để hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao vai trò của Báo Thanh Niên trong việc đề xuất sáng kiến và phối hợp tổ chức chương trình. Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục tổng hợp đầy đủ các tham luận, ý kiến thảo luận và triển khai các tuyến bài chuyên sâu nhằm lan tỏa giá trị của hội thảo tới đông đảo thanh thiếu nhi cả nước.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất nhận định: trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên không chỉ là lực lượng xã hội to lớn mà phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết dẫn lại kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước, cho rằng tuổi trẻ hôm nay cần viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng "ngôn ngữ của tri thức, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vươn lên".

Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền hay phổ biến thông tin, mà phải chủ động dẫn dắt, kiến tạo niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự hội thảo ẢNH: ĐINH HUY

Kiên trì lan tỏa thông tin tích cực

Đánh giá về những kết quả nổi bật thời gian qua, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, phương thức mới, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Nổi bật là việc xây dựng ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" với hơn 10,5 triệu tài khoản; triển khai công cụ "AI của Đoàn" hỗ trợ nghiên cứu tài liệu và sản xuất sản phẩm truyền thông; vận hành hơn 7.000 trang, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội; số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng số…

Theo anh Nguyễn Minh Triết, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được chuyển hóa thành các sản phẩm truyền thông hiện đại, đa dạng và phù hợp với thị hiếu tiếp nhận của giới trẻ.

Đặc biệt, việc học tập nghị quyết, lý luận chính trị và chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh hiện được triển khai trực tuyến, có kiểm tra, đánh giá nhận thức và cấp chứng chỉ trực tuyến, giúp nâng cao tính thực chất của công tác giáo dục.

Các bạn trẻ tham dự chương trình ẢNH: ĐINH HUY

Bên cạnh đó, các cuộc vận động như "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" hay các đề án "Tự hào một dải non sông", "Câu chuyện thời hoa lửa" đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, thành công của các chiến dịch truyền thông quy mô lớn thời gian qua cho thấy nếu kiên trì lan tỏa thông tin tích cực bằng cách làm phù hợp, có phương thức kết nối rộng khắp thì hiệu quả truyền thông sẽ rất lớn.

Coi giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn thời gian tới tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, trước hết phải tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, coi giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ cốt lõi và xuyên suốt.

Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều và đưa đoàn viên trở thành "chủ thể" của quá trình giáo dục. Đoàn cần tiếp tục đầu tư phát triển ứng dụng "Thanh niên Việt Nam", công cụ "AI của Đoàn", xây dựng các nền tảng giáo dục chính trị trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, có cơ chế thống kê và đánh giá hiệu quả cụ thể.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia tọa đàm tại hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Một nội dung quan trọng khác được anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh là công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Theo anh, cần kết hợp chặt chẽ giữa báo chí, khảo sát xã hội học, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội với việc ứng dụng dữ liệu lớn và AI để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

"Phải chủ động cung cấp thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác để thanh niên tiếp cận sớm với thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin giả, tin xấu, thông tin độc hại", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trực tuyến và giáo dục trực tiếp

Đáng chú ý, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trực tuyến và giáo dục trực tiếp. Nếu trực tuyến giúp tiếp cận nhanh, duy trì tương tác thì hoạt động trực tiếp mới tạo được chiều sâu trải nghiệm và bồi đắp niềm tin, tình cảm cho thanh niên.

Theo đó, cần dùng tương tác trên không gian mạng để dẫn dắt thanh niên tham gia các hành trình về nguồn, diễn đàn đối thoại, hoạt động tình nguyện, phong trào hành động cách mạng và mô hình tự rèn luyện.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đội ngũ cán bộ Đoàn trong bối cảnh bộ máy được tinh gọn hơn nhưng yêu cầu công việc ngày càng cao.

"Mỗi cán bộ Đoàn phải tự đổi mới tư duy, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản trị và điều hành công việc; đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn", anh Nguyễn Minh Triết nói.