Anh nông dân mắc nhiều bệnh nặng cần hỗ trợ

Mai Khanh
Mai Khanh
24/03/2026 07:09 GMT+7

Anh Lưu Minh Thuận, 44 tuổi, ngụ ấp Thới Hòa, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, đang từng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật và rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Hơn 10 năm trước, đang khỏe mạnh bình thường, anh Thuận bỗng có triệu chứng chân bị sưng phù, nhất là sau khi làm việc nặng như vác lúa. Dù điều trị nhiều lần ở Bệnh viện Quân y K120 (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp) nhưng bệnh vẫn cứ tái phát, nguyên nhân là anh bị suy thận.

Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, bệnh tái diễn, anh Thuận uống thuốc vẫn không đỡ mà ngày càng nặng, hai chân sưng to, bầm đen. Gia đình đưa anh lên TP.HCM điều trị. Ban đầu anh vào Bệnh viện Đại học Y dược nằm 1 đêm rồi chuyển qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sau đó chuyển viện về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tính đến nay đã hơn 1 tháng.

Anh Lưu Minh Thuận đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM

Ngoài suy thận, anh Thuận còn bị xơ gan và gai cột sống. Khi vào cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, anh điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sau đó chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình. Các vùng mô trên hai chân của anh bị hoại tử và đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật cắt bỏ. Hiện anh đang được điều trị bằng phương pháp ghép da nhằm phục hồi những vùng cơ thể đã bị tổn thương sau khi cắt bỏ phần hoại tử. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, đòi hỏi thời gian dài.

Anh Thuận là con út trong gia đình có đến 9 người con. Ba mất, anh sống cùng mẹ già đã trên 90 tuổi, các anh chị đều có gia đình và ở riêng. Trước khi phát bệnh, anh ngày ngày đi làm ruộng, làm thuê để có thêm thu nhập, bởi nhà chỉ có 2 công đất trồng lúa, chỉ đủ ăn.

Theo chị Lưu Thị Sè, chị ruột của anh Thuận, tổng chi phí khám và điều trị đến nay đã hơn 110 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình anh. Trong suốt thời gian qua, các anh chị đã cố gắng gom góp, vay mượn để chữa bệnh cho anh. Đến nay, mọi nguồn lực của gia đình đã gần cạn kiệt. Trong khi đó, quá trình điều trị còn kéo dài, gia đình anh không biết xoay xở ra sao… Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để anh Thuận cùng gia đình có điều kiện tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lưu Minh Thuận; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Thuận trong thời gian sớm nhất.

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

Như Ngọc đang học lớp 8 Trường THCS Nhơn Ái (H.Phong Điền). Việc học của em trở nên khó khăn khi cha lâm bệnh nặng. Gần 4 tháng nay, ngoài giờ học, Ngọc đi phụ việc cho quán cà phê và bán văn phòng phẩm. Đường đến trường khoảng 5 km, em đi sớm hơn giờ học 30 phút để tranh thủ phụ quán, tan trường thì ở lại làm thêm vào buổi trưa. "Trung bình em được trả khoảng 50.000 - 70.000 đồng/ngày.

