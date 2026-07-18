Anh sẽ cấm bán nước tăng lực cho trẻ dưới 16 tuổi

Khung cảnh tại TP.London, thủ đô Anh. Ảnh minh họa. ảnh: REUTERS

Theo Reuters, quy định dự kiến áp dụng với các loại đồ uống chứa hơn 150 mg caffeine/lít sẽ thuộc diện bị cấm. Lệnh cấm, hiện còn chờ Quốc hội Anh phê chuẩn, sẽ áp dụng cho hoạt động bán hàng tại cửa hàng, máy bán hàng tự động và trên các nền tảng trực tuyến.

Giới chức Anh cho biết khoảng 100.000 trẻ em tại nước này tiêu thụ đồ uống tăng lực mỗi ngày. Nhóm sản phẩm này được cho là có liên quan đến rối loạn giấc ngủ, lo âu và giảm khả năng tập trung. Đây là biện pháp mới nhất trong loạt chính sách của chính quyền Thủ tướng Anh Keir Starmer nhằm giảm các rủi ro đối với trẻ em và thanh thiếu niên.



