Anh Thơ nói gì về tin đồn hủy show vì hét cát sê 86 triệu đồng?

Anh Thơ cho biết việc cô vắng mặt trong đêm nhạc Mạch nguồn ví giặm vì sự cố trùng lịch biểu diễn FBNV

Hôm 12.5, ca sĩ Anh Thơ lên tiếng phủ nhận tin đồn vắng mặt trong đêm nhạc Mạch nguồn ví giặm vì hét cát sê 86 triệu đồng. Giọng ca Khúc hát sông quê cho biết cô đã sơ suất nhìn nhầm lịch nên nhận trùng hai chương trình vào cùng một buổi tối. Mãi đến chiều 11.5, khi được ê kíp gọi báo lại, nữ ca sĩ mới phát hiện và lập tức gọi điện cho ban tổ chức chương trình ở Hà Nam đàm phán để được biểu diễn tại Mạch nguồn ví giặm.

Theo chia sẻ của Anh Thơ, do chương trình ở Hà Nam cũng khá quan trọng và ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp nhưng không thể nên nữ ca sĩ đành gọi điện cho ban tổ chức đêm nhạc Mạch nguồn ví giặm (diễn ra ở Hà Nội) để giãi bày và xin lỗi. Sau khi trao đổi, ban tổ chức đồng ý với lời xin lỗi của Anh Thơ.

Trong bài viết, giọng ca 7X khẳng định thông tin cô đòi cát sê cao hay “làm mình làm mẩy" là không đúng sự thật. Cô chia sẻ: “Sự việc lần này hoàn toàn xảy ra ngoài mong muốn của tôi. Tôi đã biết lỗi và xin lỗi ban tổ chức. Cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến quý khán giả đã luôn yêu thương tôi, đặc biệt là những khán giả Nghệ An, những khán giả yêu mến âm nhạc của 5 vị nhạc sĩ và đặc biệt là xin lỗi gia đình các nhạc sĩ".

Nữ ca sĩ nói sau khi phát hiện trùng lịch, cô đã liên hệ xin lỗi ban tổ chức và đã được thông cảm FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Anh Thơ cho biết bài viết là quan điểm của cô về vụ ồn ào. Theo ghi nhận, tin đồn hét cát sê khiến nữ ca sĩ vấp phải làn sóng phản ứng của cư dân mạng. Nhiều người vào Fanpage của Anh Thơ để bày tỏ thái độ không hài lòng trước cách hành xử của cô.

Liên quan đến tin đồn ca sĩ Anh Thơ vắng mặt trong đêm nhạc Mạch nguồn ví giặm vì hét cát sê 86 triệu đồng cho 2 ca khúc, chiều 12.5, nhạc sĩ An Hiếu - đại diện ban tổ chức lên tiếng phủ nhận. Trao đổi với chúng tôi, anh cho hay: “Khi ban tổ chức gọi điện trao đổi, ca sĩ Anh Thơ vui vẻ nhận lời với mức cát sê đưa ra, con số đó rất nhỏ so với mức thù lao trung bình nhận ở các chương trình khác. Tuy nhiên ca sĩ Anh Thơ bị trùng với một chương trình khác”.

Nhạc sĩ An Hiếu cho biết những ngày qua, ca sĩ Anh Thơ phối hợp với ban tổ chức trong việc phối khí, thu thanh. Tuy nhiên do sơ suất nên giọng ca Khúc hát sông quê bị trùng lịch.

Nói về những ảnh hưởng khi ca sĩ Anh Thơ vắng mặt trong chương trình, nhạc sĩ An Hiếu bày tỏ: “Về chất lượng chuyên môn, Anh Thơ vẫn là người ghi dấu ấn với hai ca khúc Xa khơi và Khúc hát sông quê. Đương nhiên ca sĩ hát thay thế sẽ chịu áp lực không hề nhỏ. Nhưng trong điều kiện này, những ca sĩ thay thế may mắn đã có bản phối hay rồi nên cũng đỡ tốn thời gian và đỡ được phần nào về chất lượng chuyên môn. Tất nhiên sự xuất hiện của Anh Thơ trên sân khấu thì các bạn khác chưa thể so được. Ban tổ chức với những người làm chương trình vẫn chia sẻ với Anh Thơ chuyện này".