Anh trai Michael Jackson bị kiện hơn 6.5 triệu đô vì tội cưỡng hiếp

Theo People, trong phán quyết vắng mặt được đệ trình tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles (Mỹ), ca sĩ 71 tuổi Jermaine Jackson bị buộc phải chi trả khoản tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí pháp lý liên quan với tổng trị giá hơn 6,5 triệu USD cho nguyên đơn là bà Rita Butler Barrett.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện được nộp vào tháng 12.2023 dưới sự bảo trợ của Đạo luật tìm kiếm công lý cho nạn nhân bị bạo lực tình dục tại bang California. Đơn kiện nêu rõ bà Rita Barrett "là nạn nhân của lạm dụng tình dục, hành hung tình dục, tấn công tình dục, quấy rối và cưỡng hiếp" do Jermaine Jackson gây ra.

Tờ Daily Mail cho biết thêm, do phía Jermaine Jackson liên tục phớt lờ các thông báo của tòa án và không cử đại diện pháp lý tham gia phản biện trong suốt quá trình tố tụng, cơ quan thẩm phán đã ra phán quyết vắng mặt có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với ngôi sao này.

Cựu thành viên nhóm Jackson 5 – Jermaine Jackson (71 tuổi) tại sự kiện ra mắt phim vào tháng 4.2026 ẢNH: AP

Anh trai Michael Jackson giữ im lặng

Trong các tài liệu rúng động được tòa án xem xét, bà Rita Butler Barrett cáo buộc rằng vào khoảng mùa xuân năm 1988, Jermaine Jackson đã bất ngờ xuất hiện tại nhà riêng của bà mà không được mời. Ngay sau đó, nam ca sĩ này đã dùng vũ lực xông vào nhà và thực hiện hành vi tấn công tình dục một cách dã man. Đơn kiện mô tả chi tiết: "Trong lúc bị tấn công, nguyên đơn, một người phụ nữ có đức tin, đã liên tục cầu nguyện với Chúa để được giúp đỡ. Bà hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn và lo sợ cho tính mạng của mình". Đối tượng chỉ rời đi sau khi đã "thỏa mãn dục vọng".

Barrett cho biết bà quen biết Jermaine Jackson thông qua chồng mình - ông Ben Barrett. Vào thời điểm đó, ông Ben là cộng sự thân thiết của Berry Gordy - người sáng lập hãng thu âm danh tiếng Motown Records, đơn vị đang nắm quyền quản lý và có mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với anh em nhà Jackson.

Hậu quả từ vụ hành hung khiến bà Barrett phải chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng kéo dài hàng chục năm qua. Nạn nhân đối mặt với khủng hoảng tinh thần, sự sỉ nhục, cảm giác tội lỗi, đau khổ thể xác lẫn tâm lý vĩnh viễn, đồng thời chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế và mất khả năng duy trì công việc ổn định.

Jermaine Jackson cùng đại gia đình Jackson hội ngộ trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim tiểu sử của Michael tại Los Angeles vào tháng 4.2026. Buổi ra mắt có sự tham gia của con trai ông, Jaafar Jackson - người đảm nhận vai chính Michael Jackson ẢNH: AP

Đặc biệt, đơn kiện của bà Barrett còn trực tiếp vạch trần một góc khuất đen tối của ngành công nghiệp giải trí Mỹ lúc bấy giờ. Nạn nhân khẳng định đã báo cáo toàn bộ vụ việc cho ông trùm Berry Gordy ngay vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ nạn nhân tìm kiếm công lý, Gordy cùng một số nhân vật quyền lực khác trong giới kinh doanh âm nhạc đã chủ động thiết lập một "âm mưu che đậy" quy mô lớn.

Theo nguyên đơn, các thế lực này đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để bịt đầu mối, dập tắt mọi thông tin liên quan đến vụ cưỡng hiếp nhằm bảo vệ hình ảnh sạch sẽ của Jermaine Jackson, qua đó duy trì nguồn lợi nhuận khổng lồ gắn liền với sự nghiệp đang trên đỉnh cao của nam ca sĩ cũng như tập đoàn.

Trước đó, Jermaine Jackson cùng con trai là Jaafar Jackson tham dự buổi ra mắt phim tiểu sử Michael tại Los Angeles. Trong dự án điện ảnh này, Jaafar Jackson đảm nhận vai diễn tái hiện người chú quá cố Michael Jackson.

Hiện tại, trước phán quyết đền bù triệu đô của tòa án Los Angeles, người đại diện truyền thông của Jermaine Jackson từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận hay giải thích nào.

Jermaine Jackson (1954) là con thứ tư trong gia tộc âm nhạc huyền thoại Jackson và anh trai ruột của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson. Từ năm 1964 đến 1975, ông giữ vai trò thủ lĩnh ban đầu kiêm giọng ca chính thứ 2 (sau Michael) của nhóm nhạc The Jackson 5, góp phần tạo nên hàng loạt bản hit bất hủ như I Want You Back, ABC, I'll Be There… Sau khi kết hôn với Hazel Gordy – con gái của "ông trùm" sáng lập Motown Berry Gordy, Jermaine chọn ở lại hãng đĩa để phát triển sự nghiệp solo. Ông từng gặt hái nhiều thành công trên bảng xếp hạng Billboard và là nhà sản xuất âm nhạc khi từng tham gia xây dựng album đầu tay cho diva Whitney Houston vào năm 1985. Jermaine ly hôn Hazel Gordy vào tháng 11.1987 sau bê bối có con riêng.



