Ảnh vệ tinh và dữ liệu bay hé lộ vai trò của Mỹ ở căn cứ Ecuador

Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC cho thấy hai máy bay giống V-22 Osprey của Mỹ tại căn cứ không quân Taura ngày 11.10 ảnh: afp

Nằm khuất trong các trang trại nuôi tôm và đồn điền cách 1 giờ xe chạy với cửa ngõ Guayaquil (Ecuador), căn cứ không quân Taura đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong liên minh an ninh giữa Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Mỹ.

AFP mới đây đưa tin đã quan sát thấy nhiều hạng mục được thi công tại căn cứ, bên cạnh đó xác định được khoảng 20 chuyến bay quân sự của Mỹ đến đây từ tháng 6 đến giữa tháng 10 năm nay, và thu thập nhiều hồ sơ cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại căn cứ.

Động thái tăng cường hoạt động quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Taura diễn ra chưa đầy một năm sau khi người dân Ecuador bỏ phiếu phản đối việc cho phép xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Những gì diễn ra cũng đánh động hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của lực lượng vũ trang Ecuador. AFP dẫn lá thư đề ngày 8.9 từ ông Mauricio Salazar, lúc đó là Tư lệnh Không quân Ecuador, với nội dung cảnh báo lãnh đạo Bộ Chỉ huy liên quân rằng việc tiếp nhận binh sĩ Mỹ tại Taura, hỗ trợ Không quân Mỹ và duy trì các chuyến bay liên tục của Washington có thể là hành vi phi pháp hoặc vi hiến.

Bức thư cảnh báo Không quân Mỹ sẽ sử dụng và điều chỉnh cơ sở hạ tầng của căn cứ, và vận hành các chuyến bay từ đây.

Hai ngày sau khi gửi thư, ông Salazar bị bãi miễn chức vụ.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy những diễn biến mới tại căn cứ không quân Taura trong tháng 10 ảnh: afp

AFP cũng thu thập được các hồ sơ chuyến bay cho thấy máy bay quân sự Mỹ liên tục đến căn cứ không quân Taura, trong đó có các máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules và C-17 Globemaster, V-22 Osprey và trực thăng Black Hawk.

Một vài chuyến bay trong số này đi đến Taura từ các cơ sở quân sự tại Mỹ, bao gồm căn cứ không quân của lính thủy đánh bộ Cherry Point ở bang North Carolina và căn cứ không quân Dover tại bang Delaware, với các điểm dừng tại Puerto Rico và Panama.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy căn cứ không quân Taura vài tháng qua đang diễn ra hoạt động xây dựng quy mô lớn, trong đó có nhà chứa máy bay.

Taura hiện là căn cứ không quân duy nhất của Ecuador phục vụ mục đích quân sự, với đường băng dài hơn 3.000 m.

Hồi tháng 9, Tổng thống Noboa cho biết nước này đang phối hợp với Mỹ để có thể triển khai "bất kỳ hình thức hợp tác nào" giữa hai nước tại đây.