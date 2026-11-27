Tối 27.11, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khép lại tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) với những màn so tài ấn tượng của Nguyễn Thị Ánh Viên, Võ Thị Mỹ Tiên cùng các kình ngư.

Ánh Viên đoạt tổng cộng 7 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại chung kết nội dung 200 m ngửa, Nguyễn Thị Ánh Viên giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ cạnh tranh. Với thành tích 2 phút 15 giây 46, Ánh Viên phá kỷ lục đại hội (2 phút 16 giây 44) do chính mình nắm giữ. Sau đó, Ánh Viên tiếp tục giành thêm HCV ở nội dung tiếp sức 4x100 m tự do nữ. Như vậy trở lại sau 4 năm không thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên vẫn đoạt được tổng cộng 7 HCV (3 cá nhân, 4 tiếp sức). Xuất sắc không kém Ánh Viên là tài năng 17 tuổi cùng đơn vị Quân đội Nguyễn Thúy Hiền với 8 HCV (4 cá nhân, 4 tiếp sức). Cả 2 giúp Quân đội xếp nhất toàn đoàn môn bơi với 14 HCV.

Võ Thị Mỹ Tiên là VĐV xuất sắc nhất của môn bơi tại đại hội khi đoạt 9 HCV cá nhân ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở ngày thi đấu cuối, Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) giành thêm 1 HCV ở nội dung 200 m bướm với thành tích 2 phút 14 giây 83. Như vậy kình ngư 21 tuổi này là VĐV xuất sắc nhất ở môn bơi tại đại hội 2026 khi đoạt tổng cộng 9 HCV, đều ở nội dung cá nhân. Cũng nhờ đó 1 mình Mỹ Tiên giúp Tây Ninh xếp nhì toàn đoàn ở môn bơi.

Ngày thi đấu cuối chứng kiến sự bùng nổ của kình ngư 19 tuổi Trịnh Trường Vinh (TP.HCM) khi đánh bại 2 VĐV Quân đội là Trần Hưng Nguyên, Mai Trần Tuấn Anh, giành HCV nội dung 200 m ngửa với thành tích 2 phút 00 giây 92. Thành tích này của Trịnh Trường Vinh phá sâu kỷ lục đại hội (2 phút 02 giây 16) lẫn kỷ lục quốc gia (2 phút 01 giây 34). Đội bơi TP.HCM cũng xếp hạng ba tổng sắp với 7 HCV.

Tài năng 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền ghi dấu ấn với 8 HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo thống kê từ BTC, có tổng cộng 25 kỷ lục đại hội, 11 kỷ lục quốc gia tại môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây là thông số chuyên môn khá ấn tượng cho thấy sự đầu tư kỹ càng của các đơn vị.















