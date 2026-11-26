Mỹ Tiên dậy sóng đường đua xanh

Ở chung kết diễn ra tối nay, Võ Thị Mỹ Tiên đánh bại đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên ở cự ly 200m tự do. Hai kình ngư tạo nên màn so kè kịch tính trước khi sức trẻ của Mỹ Tiên giúp cô vượt lên giành chiến thắng với thành tích 2 phút 01 giây 29. Thành tích này của Mỹ Tiên cũng phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 2 phút 03 giây 23).

Võ Thị Mỹ Tiên xuất sắc giành HCV cá nhân thứ 8 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đó cũng là lần thứ 2 Võ Thị Mỹ Tiên chạm trán với Nguyễn Thị Ánh Viên và đều vượt qua được đàn chị. Tại chung kết nội dung 200 m ếch diễn ra sau đó, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu lấn lướt trước các đối thủ, giành HCV với thành tích 2 phút 34 giây 31.

Mỹ Tiên (trái) 2 lần đánh bại Ánh Viên ở đại hội 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau 5 ngày thi đấu, Võ Thị Mỹ Tiên đoạt tổng cộng 8 HCV cá nhân, là VĐV đoạt nhiều HCV nhất tính đến thời điểm này tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền xếp sau với 7 HCV (4 cá nhân, 3 tiếp sức) còn Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt 5 HCV (2 cá nhân, 3 tiếp sức).

Niềm vui của Mỹ Tiên khi tạo cơn mưa HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bạn trai của Võ Thị Mỹ Tiên là Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) cũng giành thêm HCV ở nội dung 200 m ếch. Kình ngư Luồng Jeremie Loic Nino (TP.HCM) đoạt HCV nội dung 50 m bướm với thành tích 23 giây 74. Thành tích này phá kỷ lục đại hội (24 giây 22) lẫn kỷ lục quốc gia (23 giây 97).

Kình ngư Luong Jeremie Loic Nino đoạt HCV cá nhân thứ 3 tại đại hội trên sân nhà TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Môn bơi của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ kết thúc vào ngày mai (27.11), Võ Thị Mỹ Tiên tranh tài ở nội dung 200 m bướm và quyết tâm khép lại đại hội với tấm HCV cá nhân thứ 9.







