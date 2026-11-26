Điều chỉnh lịch thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trước phản ánh, góp ý về việc môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trên sân Thống Nhất chủ yếu thi đấu ban ngày, kết thúc vào lúc 18 giờ nên khó thu hút người hâm mộ, BTC đã tiếp thu và điều chỉnh lịch thi đấu.

Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh tranh tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trong màu áo đơn vị An Giang ẢNH: KHẢ HÒA

Theo lịch thi đấu mới nhất công bố hôm nay, hầu hết chung kết các nội dung của môn điền kinh ở đại hội sẽ diễn ra từ 17 giờ, kéo dài đến 19 giờ 15. Đây được xem là khung giờ lý tưởng, thời tiết mát mẻ giúp các VĐV phát huy tốt nhất khả năng chuyên môn và cũng sau giờ hành chính, giúp người hâm mộ yêu thích điền kinh có thể đến sân Thống Nhất xem, cổ vũ.

Quách Thị Lan ứng viên hàng đầu cạnh tranh HCV nội dung 400 m, 400 m rào ẢNH: KHẢ HÒA

Môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 25.11 đến ngày 1.12. Theo lịch thi đấu mới nhất, từ 17 giờ ngày mai (27.11) diễn ra chung kết các nội dung hấp dẫn như 100 m rào nữ, 100 m rào nam, 100 m nữ, 100 m nam, tiếp sức 4x400 m nam và 4x400 m nữ.

Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài 4 nội dung ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần này ẢNH: NHẬT THỊNH

Được xem là môn thể thao nữ hoàng, chỉ sau bóng đá, môn điền kinh tạo sức hút với nhiều người. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn điền kinh thu hút gần 700 VĐV, tranh tài 46 nội dung, là môn thể thao có số nội dung thi đấu nhiều nhất ở đại hội. Giải đấu có sự góp mặt của dàn sao điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên… Sự trở lại của nữ hoàng tốc độ, cựu vô địch SEA Games Lê Tú Chinh cũng gây chú ý.

Lịch thi đấu môn điền kinh ngày 27.11: