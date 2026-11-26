Biến đại hội thành ngày hội

18 giờ 30 hôm qua 25.11, loạt trận chung kết môn cầu lông mới diễn ra nhưng từ 16 giờ, rất đông người hâm mộ đã đến nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Bên cạnh 800 chỗ ngồi trên khán đài, BTC linh động sắp xếp cho khoảng 400 người ngồi dưới sân nhưng vẫn đảm bảo điều kiện an toàn cho các ngôi sao cầu lông như Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng thi đấu. Đông đảo người hâm mộ cũng có mặt tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ để cổ vũ cho các kình ngư tranh tài những lượt đấu chung kết của môn bơi, diễn ra từ 18 giờ hằng ngày. Người hâm mộ môn billiards & snooker cũng đến rất đông ở nhà thi đấu Nguyễn Du để thưởng thức những màn so tài đỉnh cao giữa các cơ thủ trên toàn quốc. Tại nhà thi đấu Quân khu 7, nơi diễn ra môn quyền anh, cũng tấp nập khán giả yêu thích võ thuật.

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Hồ Xuân Hương xem loạt trận chung kết cầu lông diễn ra hôm qua 25.11 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng tiểu ban Nghiệp vụ đại hội, cho biết ở sự kiện thể thao quy mô toàn quốc như đại hội, lịch thi đấu luôn là bài toán đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. BTC phải cân đối nhiều yếu tố như điều kiện sân bãi, thời tiết, chuyên môn đặc thù... đặc biệt là nhu cầu thưởng thức thể thao của công chúng. "Đại hội thành công không chỉ được đánh giá qua thành tích mà còn nằm ở khả năng thu hút người dân tham gia, theo dõi và cổ vũ. Cũng vì thế, ở góc độ chủ nhà, chúng tôi đã kiến nghị Cục TDTT VN chuyển giờ thi đấu một số môn ra ngoài giờ hành chính để tạo điều kiện cho người hâm mộ đến xem", ông Nhân chia sẻ.

Việc tổ chức thi đấu các môn vào khung giờ vàng cũng làm phát sinh nhiều vấn đề trong công tác tổ chức như nhân sự làm việc ngoài giờ cùng các chi phí khác như vận hành hệ thống chiếu sáng… Tuy nhiên nỗ lực của BTC các môn đã góp phần tạo nên thành công. Bên cạnh đó, hầu hết các môn thi đấu ở đại hội được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của HTV giúp người hâm mộ không thể đến sân, người hâm mộ cả nước theo dõi những môn thể thao mà mình yêu thích.

Tiếc nuối với điền kinh

Được xem là môn thể thao nữ hoàng, chỉ sau bóng đá, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại sân vận động Thống Nhất từ 25.11 - 1.12. Gần 700 VĐV trên toàn quốc góp mặt ở môn điền kinh đại hội, tranh tài 46 nội dung, là môn thể thao có số nội dung thi đấu nhiều nhất ở đại hội. Giải đấu tạo sức hút khi có sự góp mặt của dàn sao điền kinh VN như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên… Sự trở lại của nữ hoàng tốc độ, nhà vô địch SEA Games Lê Tú Chinh cũng gây chú ý.

Tuy nhiên người hâm mộ có phần hụt hẫng khi biết các nội dung thi đấu của điền kinh chủ yếu diễn ra ban ngày, kết thúc lúc 18 giờ. Vì thế trừ 2 ngày cuối tuần, các ngày còn lại khó đông khán giả.

Một thành viên BTC cho biết do môn điền kinh tại đại hội có quá nhiều nội dung thi đấu nên phải sắp xếp lịch trình phù hợp để đảm bảo công tác chuyên môn. Tuy nhiên lý giải này chưa thỏa đáng bởi ở rất nhiều giải quốc tế, các đại hội như SEA Games, phần thi chung kết các nội dung hấp dẫn của môn điền kinh thường được tổ chức vào khung giờ vàng (tầm 17 giờ 30 trở đi). Đó là thời điểm thời tiết mát mẻ, vừa đảm bảo chuyên môn vừa thu hút nhiều người hâm mộ đến sân cổ vũ sau giờ hành chính, tạo nên bầu không khí sôi động.



