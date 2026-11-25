Phạm Quang Huy đoạt HCV cá nhân thứ 2 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ảnh: Bùi Lượng

Nhà vô địch ASIAD khởi đầu ấn tượng

Chiều 25.11, xạ thủ Phạm Quang Huy đã giành chiến thắng nghẹt thở ở vòng chung kết nội dung 25 m bắn nhanh cá nhân, trong cuộc đua giằng co đầy cân não với VĐV Trần Công Hiếu của đoàn TP.HCM.

Sau 8 loạt bắn, cả Phạm Quang Huy và Trần Công Hiếu đều bỏ lại các đối thủ khác và khép lại lượt bắn của mình với điểm số bằng nhau là 19-19, buộc phải phân thắng bại bằng loạt shot-off căng như dây đàn.

Ở những thời khắc quyết định, bản lĩnh của nhà vô địch ASIAD 2023 đã giúp Phạm Quang Huy vượt qua đồng đội cùng tuổi ở đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Công Hiếu với điểm số 2-1, để đoạt tấm HCV quý giá cho đoàn Hải Phòng.

Phạm Quang Huy với tấm HCV ASIAD 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) ảnh: Bùi Lượng

Chiến thắng nghẹt thở nhưng xứng đáng này ghi dấu khởi đầu ấn tượng của xạ thủ sinh năm 1996, với tấm HCV cá nhân thứ 2, bên cạnh nội dung 25 m bắn nhanh cá nhân là 50 m bắn chậm cá nhân.

Ngoài ra, xạ thủ tài năng này còn giành thêm 1 HCB 50 m bắn chậm đồng đội.

Còn nhớ tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023, Phạm Quang Huy đã ghi dấu lịch sử khi giành HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại Á vận hội.



