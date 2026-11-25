Sức hút chưa từng có của Đại hội Thể thao toàn quốc

Theo Socialite, đơn vị đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội, từ ngày 16 đến 22.11, Đại hội X có 55.038 lượt thảo luận, đứng thứ 2 trong top 8 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật tuần. Đại hội chỉ xếp sau đêm 2 của Mỹ Tâm Live Concert See The Light (62.346 lượt), vượt qua nhiều sự kiện giải trí và chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn. Bảng xếp hạng này vốn là "sân nhà" của âm nhạc và giải trí, nên việc một sự kiện thể thao quốc gia chen chân vào nhóm dẫn đầu là điều hiếm thấy.

Người hâm mộ tận hưởng bầu không khí lễ hội của Đại hội Thể thao toàn quốc ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Mạng xã hội sôi động vì khán đài cũng sôi động. Đại hội mới đi được một phần ba chặng đường, nhưng không khí thể thao đã phủ khắp TP.HCM, từ những con đường rợp băng rôn, cờ phướn đến các nhà thi đấu được chỉnh trang, rực ánh đèn. Ở môn cầu lông, khán giả lấp kín các hàng ghế để xem những trận đấu kéo dài 3 ván của Nguyễn Tiến Minh, Duy Lợi, Lê Đức Phát, Hoàng Kha. Dưới đường bơi, các kình ngư như Nguyễn Thị Ánh Viên, Võ Thị Mỹ Tiên, Trần Hưng Nguyên... liên tục khiến khán đài đứng bật dậy.

Các sàn võ cũng là điểm nóng. MMA mang lại sự mới mẻ, boxing có những cú ra đòn nghẹt thở, còn vovinam và võ cổ truyền tạo nên bầu không khí như ngày hội. Hơn 400 võ sĩ vovinam tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng và 319 võ sĩ võ cổ truyền tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận đã cống hiến những bài quyền đẹp mắt cùng các trận đối kháng nảy lửa.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, môn thể thao truyền thống vẫn hút người xem nếu được làm tử tế: "Tôi nghĩ không phải người trẻ chỉ thích những môn thể thao hiện đại, cũng không phải những gì thuộc về truyền thống thì thiếu sức hấp dẫn. Quan trọng là cách chúng ta tổ chức, giới thiệu và kể câu chuyện về những môn thể thao ấy".

Khán giả là phần quan trọng của đại hội

Phía sau những khán đài kín chỗ là một bộ máy tổ chức lớn chưa từng có. Đại hội X quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành cùng 2 ngành công an và quân đội, với hơn 12.000 VĐV, HLV, cán bộ, trọng tài. Các môn thi đấu trải từ TP.HCM ra khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ.

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết thành phố xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không riêng ngành thể thao. Ngoài 7 tiểu ban của Ban tổ chức trung ương, UBND TP.HCM lập thêm 9 tiểu ban do lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp phụ trách. Công an thành phố lo an ninh, phòng cháy chữa cháy. Sở Y tế lo an toàn thực phẩm. Sở Du lịch lo hậu cần, lưu trú. Tại từng điểm thi đấu, lực lượng tình nguyện viên phân luồng giao thông và hướng dẫn khán giả.

Những khán đài ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thường xuyên đầy ắp khán giả ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Với ông Nhân, khán giả là một phần của đại hội chứ không chỉ là người đứng xem: "Làm thể thao, thấy khán đài đông thì mừng lắm! Nhưng người dân đã dành thời gian đến cổ vũ thì mình phải có trách nhiệm phục vụ họ thật chu đáo. Khán giả không phải là người ngoài cuộc. Họ là một phần làm nên thành công của đại hội".

Người không đến được sân cũng có thể theo dõi đại hội. TP.HCM xây dựng phương án số hóa để khán giả ở bất cứ đâu cũng tra được lịch thi đấu, cập nhật kết quả và theo dõi diễn biến từng môn. Không khí cổ động trên đường phố cộng với nền tảng số giúp đại hội hiện diện trong nhịp sống hằng ngày của người dân thành phố.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 còn là dịp để TP.HCM kết nối thể thao với văn hóa, du lịch, khơi dậy phong trào rèn luyện thân thể và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở. Phía trước là giai đoạn sôi động nhất với điền kinh, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ và nhiều môn Olympic, ASIAD khác. Như ông Nhân chia sẻ: "Tôi muốn các đoàn đến đây không chỉ mang về những tấm huy chương mà còn mang về những tình cảm đẹp về đất và con người của TP.HCM".