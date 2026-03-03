Áo dài kể chuyện ký ức quê hương

Không chỉ quy tụ hàng loạt mẫu áo dài từ các nhà thiết kế hàng đầu như Thuận Việt, Vungoc&son, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn…, dự án còn mở ra một không gian đối thoại giữa thời trang đương đại và di sản văn hóa bản địa miền Tây Nam bộ.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận trở thành nhân vật trung tâm của dự án Áo dài về trên quê hương Nguồn: NVCC

Mùa này đánh dấu bước ngoặt thú vị khi Kiếng Cận bước từ phía sau ống kính lên vị trí trung tâm, đảm nhận vai trò "chàng thơ" của dự án, đại diện cho hình ảnh người con trở về quê hương. Anh trao lại vai trò bấm máy cho Cam Nóng Bỏng và Daff Huynh.

Kiếng Cận quyết định để tà áo dài Việt xuất hiện đầy sống động giữa đời thực - khu chợ Châu Đốc sầm uất với hàng mắm, hàng khô đặc trưng; những chiếc xe lôi chạy dọc khu nhà cổ; những nhà bè ven sông và con thuyền lênh đênh giữa ánh hoàng hôn trên dòng sông Hậu hiền hòa. Trong đó, đáng chú ý là sự kết hợp giữa áo dài với các phụ kiện truyền thống của người Chăm tại làng Châu Phong. "Đối với tôi, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang, mà còn là một hành trình tìm về chính mình. Áo dài khoác lên người lúc này không đơn thuần là trang phục nữa, mà nó là ký ức, là lịch sử, là niềm tự hào của vùng đất nơi tôi sinh ra", Kiếng Cận cho biết.