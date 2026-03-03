Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Áo dài kể chuyện ký ức quê hương

Thạch Anh
Thạch Anh
03/03/2026 07:00 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận (tên thật Phạm Phúc Lợi) chính thức ra mắt mùa 3 của dự án Áo dài về trên quê hương, được thực hiện tại An Giang.

Không chỉ quy tụ hàng loạt mẫu áo dài từ các nhà thiết kế hàng đầu như Thuận Việt, Vungoc&son, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn…, dự án còn mở ra một không gian đối thoại giữa thời trang đương đại và di sản văn hóa bản địa miền Tây Nam bộ.

Áo dài kể chuyện ký ức quê hương- Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận trở thành nhân vật trung tâm của dự án Áo dài về trên quê hương

Nguồn: NVCC

Mùa này đánh dấu bước ngoặt thú vị khi Kiếng Cận bước từ phía sau ống kính lên vị trí trung tâm, đảm nhận vai trò "chàng thơ" của dự án, đại diện cho hình ảnh người con trở về quê hương. Anh trao lại vai trò bấm máy cho Cam Nóng Bỏng và Daff Huynh.

Kiếng Cận quyết định để tà áo dài Việt xuất hiện đầy sống động giữa đời thực - khu chợ Châu Đốc sầm uất với hàng mắm, hàng khô đặc trưng; những chiếc xe lôi chạy dọc khu nhà cổ; những nhà bè ven sông và con thuyền lênh đênh giữa ánh hoàng hôn trên dòng sông Hậu hiền hòa. Trong đó, đáng chú ý là sự kết hợp giữa áo dài với các phụ kiện truyền thống của người Chăm tại làng Châu Phong. "Đối với tôi, đây không chỉ là một bộ ảnh thời trang, mà còn là một hành trình tìm về chính mình. Áo dài khoác lên người lúc này không đơn thuần là trang phục nữa, mà nó là ký ức, là lịch sử, là niềm tự hào của vùng đất nơi tôi sinh ra", Kiếng Cận cho biết.

Tin liên quan

NSƯT Hải Phượng: Áo dài là niềm tự hào giúp định hình văn hóa khi ra thế giới

NSƯT Hải Phượng: Áo dài là niềm tự hào giúp định hình văn hóa khi ra thế giới

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nghệ nhân Năm Tuyền, nhà thiết kế Anna Hạnh Lê... cùng các khách mời đã tham gia giao lưu trong tọa đàm 'Phát triển nghề áo dài bền vững' tại sự kiện bế mạc Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM 2025.

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài

Ca sĩ chờ đợi 30 năm để mặc áo dài trên quảng trường Đỏ nước Nga

Khám phá thêm chủ đề

Áo dài thời trang Thuận Việt Adrian Anh Tuấn Chợ Châu Đốc Kiếng Cận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận