'Áo xanh' tình nguyện mang nước về tận nhà dân

Khi các xe bồn chở nước cập bến, đoàn viên, thanh niên nhanh chóng phân bổ nước vào hàng trăm can nhựa rồi mang ra xe của người dân để họ chở về. Người già, phụ nữ và những gia đình neo đơn sẽ được các bạn giúp đưa nước về đến tận nhà.



Các bạn đoàn viên bơm nước từ xe bồn vào can nhựa của người dân PHÚC KHA

Đang lui cui đẩy mấy can nước vừa hứng được về nhà, ông Nguyễn Văn Sinh (59 tuổi, ngụ xã Phước Trung, H.Gò Công Đông) chia sẻ: "Mấy hôm nay, nhờ có các cháu thanh niên vận động nhà hảo tâm chở nước sạch miễn phí về đây, bà con đỡ vất vả, không còn lo chuyện thiếu nước nữa. Khi lấy nước, tôi chỉ cần mang can nhựa đến chỗ xe bồn chở nước, các cháu sẽ bơm nước vào can rồi mang lên xe. Các cháu hỗ trợ tận tình lắm. Giữa trưa nắng nóng mà chẳng ngại ngần đứng giúp người dân".

Đối với các cụ già, gia đình neo đơn không đi lấy được nước, các bạn đoàn viên sẽ chở đến tận nhà. Các bạn thay phiên nhau, nữ thì hứng nước, nam thì chở. Trên những con đường nhỏ hẹp, quanh co, họ cẩn thận chở từng can nước đến cho người dân.

Bà Võ Thị Loan (80 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Gò Công Đông) nói: "Tôi sống một mình, lớn tuổi rồi nên đi lại cũng khó khăn. Mấy ngày nay, nhà không còn nước xài. Nghe người ta nói có cho nước sạch nhưng tôi sao mà đi lấy được. Cũng nhờ mấy cháu thanh niên chở nước đến, tôi mới có nước sử dụng".

"Khi nào còn người dân lấy nước thì mình còn hỗ trợ, làm việc không kể thời gian sáng hay tối. Thấy bà con thiếu nước xài thương lắm, vì thế anh em đoàn viên, thanh niên của xã cố gắng phục vụ, không để người dân thiếu nước nữa", anh Danh Hoài Hận, đoàn viên xã Phước Trung, chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên chở nước về tận nhà dân PHÚC KHA

Anh Nguyễn Thanh Phong, Phó bí thư Huyện Đoàn Gò Công Đông, chia sẻ: "Trước tình trạng hạn mặn kéo dài, Đoàn Thanh niên 13 xã, thị trấn trong toàn huyện với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội đã tiến hành củng cố đội thanh niên tình nguyện theo dõi tình hình diễn biến hạn mặn nhằm có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời, đảm bảo nước sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân".

Anh Thanh Phong cho biết Huyện đoàn phối hợp ban ngành, đoàn thể cùng cấp vận động nhà hảo tâm tặng bồn, phuy, can chứa nước hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân xa nguồn nước sinh hoạt; tổ chức huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển nước.

"Trong thời gian sắp tới, Huyện đoàn sẽ tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, chống thất thoát, lãng phí nước", anh Thanh Phong nói.