Áp lực KPI, nữ kế toán ngân hàng rối loạn tâm thần

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận nữ kế toán ngân hàng được gia đình đưa đến khám tâm thần sau thời gian chị bị stress do áp lực KPI công việc.

Theo chia sẻ của bệnh nhân và gia đình, công việc của bệnh nhân có tính chất đặc thù với khối lượng báo cáo lớn, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, khi áp lực KPI tiến độ, về số liệu, thời hạn hoàn thành và kiểm soát tài chính tăng cao.

Áp lực công việc kéo dài, chỉ nghĩ đến mở máy tính xử lý công việc, nữ kế toán lập tức xuất hiện cảm giác căng thẳng, bồn chồn ẢNH MINH HOẠ: AI

Theo lời kể của bệnh nhân và gia đình, trong giai đoạn cao điểm công việc, bệnh nhân phải làm việc với cường độ liên tục, kéo dài, thường xuyên chịu áp lực hoàn thành các báo cáo tài chính trong thời gian ngắn.

Sau một thời gian chịu căng thẳng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các biểu hiện mất ngủ vào ban đêm, cảm giác căng thẳng và lo âu thường xuyên.

Khoảng 2 tuần trước khi đến khám, tình trạng bệnh tiến triển nặng rõ rệt. Bệnh nhân cho biết mỗi khi đến giờ làm việc hoặc chỉ cần nghĩ đến việc mở máy tính để xử lý công việc, lập tức xuất hiện cảm giác căng thẳng, bồn chồn và không thể tập trung làm việc. Khả năng làm việc giảm rõ rệt, nhiều nhiệm vụ không thể hoàn thành như trước.

Bên cạnh đó, bệnh nhân còn xuất hiện các triệu chứng cơ thể liên quan đến căng thẳng tâm lý như ăn uống kém. Mỗi khi đến bữa ăn thường có cảm giác buồn nôn, khó chịu và ăn không ngon miệng, dẫn đến tình trạng suy giảm thể trạng.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quyết Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bệnh nhân nêu trên khá điển hình cho tình trạng rối loạn tâm thần liên quan đến áp lực công việc kéo dài, thường gặp ở nhóm nghề nghiệp có tính trách nhiệm cao và khối lượng công việc lớn.

"Stress độc hại" ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tâm thần

Theo bác sĩ Thắng, áp lực công việc (work-related stress) là trạng thái căng thẳng xảy ra khi yêu cầu công việc vượt quá khả năng thích nghi của cá nhân. Nếu tình trạng này kéo dài và không được giải tỏa, nó có thể trở thành "stress độc hại", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.

Quá trình này thường diễn ra qua các giai đoạn báo động, suy nhược, bệnh lý. Trong đó, giai đoạn báo động, cơ thể phản ứng với áp lực bằng trạng thái căng thẳng liên tục. Người lao động thường cảm thấy lo âu, khó tập trung, dễ cáu gắt và giảm khả năng kiểm soát cảm xúc.

Giai đoạn suy nhược là khi áp lực kéo dài mà không được giải quyết, cơ thể và tâm trí dần rơi vào trạng thái kiệt sức nghề nghiệp. Người lao động bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mất động lực làm việc, giảm sự gắn bó với công việc và có cảm giác vô vọng.

Giai đoạn bệnh lý: nếu tình trạng stress tiếp tục tồn tại, nó có thể trở thành yếu tố thúc đẩy sự xuất hiện của các rối loạn tâm thần thực sự, như rối loạn lo âu lan tỏa, trầm cảm nặng, hoặc các rối loạn dạng cơ thể (ví dụ: đau đầu, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa liên quan đến yếu tố tâm lý).

Về điều trị ca bệnh rối loạn tâm thần do áp lực công việc, với các trường hợp cụ thể, các bác sĩ chuyên khoa tâm thần có chỉ định điều trị thuốc, liệu pháp tâm lý, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và các liệu pháp kết hợp khác, theo tình trạng bệnh.

Như với nữ kế toán nêu trên, bác sĩ Thắng cho biết, người bệnh đã được điều trị ngoại trú theo nguyên tắc kết hợp nhiều biện pháp, được điều trị ổn định giấc ngủ và giảm trạng thái lo âu cấp tính bằng thuốc giải lo âu trong thời gian ngắn. Đồng thời, sử dụng thuốc chống trầm cảm do các triệu chứng lo âu, căng thẳng ảnh hưởng rõ đến chức năng làm việc.

Người bệnh được tư vấn và can thiệp tâm lý, hướng dẫn các kỹ năng quản lý stress, thư giãn và cân bằng giữa công việc và cuộc sống; được hướng dẫn điều chỉnh chế độ sinh hoạt và môi trường làm việc, giảm tạm thời cường độ công việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì tập luyện và ăn uống đầy đủ.

Được theo dõi và hẹn tái khám định kỳ 2 tuần/lần để đánh giá đáp ứng điều trị và điều chỉnh thuốc.