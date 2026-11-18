Thực tế cho thấy với các sản phẩm âm nhạc vừa trình làng, tìm kiếm một bản hit đã khó, làm gì tiếp theo sau thành công đó càng là thử thách không đơn giản. Gần đây, Ngô Lan Hương giới thiệu ca khúc Khởi lên, mang màu sắc tươi vui, trẻ trung. Tuy nhiên, khi bài hát ra mắt, đã có không ít khán giả so sánh với Đi giữa trời rực rỡ - bản hit sở hữu hơn 55 triệu lượt xem từng giúp cô tạo tiếng vang trước đó. Tương tự, thành công của See tình, Để Mị nói cho mà nghe… cũng đặt Hoàng Thùy Linh vào "thế khó" khi ra mắt Thầy dùi, Vô lượng kiếp… Dù muốn dù không, thành tích trước đó cũng trở thành "cái bóng" lớn hay thước đo cho những sản phẩm tiếp theo của nữ ca sĩ 8X.

Duyên Quỳnh chăm chỉ ra sản phẩm mới sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, câu hỏi: "Làm gì sau thành công trước?" là bài toán mà các nghệ sĩ cần đi tìm lời giải. Sau cơn sốt tỉ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh trung thành với những ca khúc về đề tài quê hương, đất nước, nhưng chọn cách thể hiện mới mẻ hơn qua Việt Nam gấm vóc rạng ngời, Gấm hoa Việt Nam, Dưới cờ Tổ quốc anh về… Theo Duyên Quỳnh, để đưa một ca khúc đến với công chúng là hành trình nghiêm ngặt và kỳ công. Sau khi nhận demo, cô dành thời gian thẩm thấu, trao đổi ý tưởng với nhạc sĩ phối khí, thu âm... Bản thu âm nếu chưa vừa ý sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi đến với công chúng.

Nhận thức rằng chặng đường âm nhạc không hề suôn sẻ, Duyên Quỳnh không đóng khung bản thân mà luôn chủ động thử sức với nhiều chủ đề khác nhau. Cô thừa nhận việc có được bài hit là điều ca sĩ nào cũng khao khát nhưng khi cố gắng để khẳng định vị trí thì áp lực kèm theo cũng rất lớn: Làm sao để bài hát sau được đón nhận nhiều hơn, nhanh hơn?

Để giải tỏa áp lực, nữ ca sĩ chọn cách ví hành trình của mình như một cái cây, mỗi bài hát là cách cô gieo trồng thêm nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Định hướng âm nhạc của Duyên Quỳnh là ưu tiên các ca khúc mang năng lượng cộng đồng, tình yêu tích cực, những thông điệp đẹp mang tính chữa lành và gắn liền với hình ảnh một người trẻ yêu nước.

Công thức cũ hay hướng đi mới ?

Một bản hit mở ra nhiều cơ hội, giúp người nghệ sĩ không chỉ có nguồn lợi về kinh tế mà còn khẳng định vị trí trong nghề. Nhưng cũng từ đây, sự kỳ vọng và khắt khe của công chúng dành cho các sản phẩm sau cũng đặt người làm nghề đứng trước lựa chọn: Tiếp tục áp dụng công thức cũ đã từng thành công hay thử sức với những điều mới?

Hoàng Thùy Linh tiếp tục hành trình đưa chất liệu dân gian vào nhạc đương đại ẢNH: NVCC

Bàn về điều này, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho rằng việc vượt qua "cái bóng" của chính mình bằng sự tìm tòi, đổi mới là điều cần thiết. Tuy nhiên, theo anh, sự nhận diện của khán giả mới chính là thước đo. Do đó, thay vì khiến bản thân chịu áp lực, căng thẳng, nghệ sĩ cần có tâm thế thoải mái để sáng tạo. Anh bày tỏ: "Càng kỳ vọng thì lại càng làm khó mình. Điều cần làm là phải bước về phía trước với tâm thế thoải mái, không ngừng học hỏi sáng tạo âm nhạc thay vì đặt áp lực ganh đua với chính mình, với đồng nghiệp. Bởi tôi quan niệm âm nhạc phải luôn mang những giá trị làm cho mình được bình an, hạnh phúc".

Từ kinh nghiệm của bản thân, Nguyễn Phi Hùng cho rằng nghệ sĩ trẻ nên tìm kiếm những chủ đề, thử sức ở những thể loại mới để không lặp lại chính mình. Anh nhấn mạnh: "Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú là không nên giới hạn bản thân mà cần mở rộng không gian sáng tạo. Thành công là một hành trình nỗ lực, tìm kiếm không ngừng nghỉ và những bản hit sẽ đến bằng sự lao động nghiêm túc. Đôi khi đó là một phần may mắn nhưng phần lớn là nỗ lực của ca sĩ hay sự hòa hợp trong cảm xúc của người sáng tác, hòa âm và cả tập thể phía sau".

Từ góc độ nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung cho biết sau một bài hát, anh chọn cách làm mới mình. Suy nghĩ này đến từ việc không muốn tạo cảm giác nhàm chán cho bản thân lẫn khán giả và cũng là cách tránh áp lực so sánh với bài hát cũ. "Việc làm mới mình có thể thành công, có thể không, nhưng nếu không làm mới mình chắc chắn sẽ thất bại. Hướng đi này cũng sẽ tạo cho người nghệ sĩ nguồn động lực, sự hứng thú trong hành trình sáng tạo, để từ đó mình thoải mái bước vào cuộc phiêu lưu mới trong hành trình sự nghiệp", Nguyễn Văn Chung nói.

Theo nhạc sĩ, sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả và cạnh tranh thị trường là quy luật tất yếu. Gần 25 năm làm nghề, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của âm nhạc, Nguyễn Văn Chung nhận ra rằng ở mỗi giai đoạn, "gu" thưởng thức sẽ mỗi khác.

"Đó không phải lợi thế hay áp lực, mà là một lẽ tất nhiên. Chính vì thế, mình phải thích nghi. Quan trọng là mình có dám dùng kinh nghiệm trước đó để học hỏi thêm, có dám áp dụng vào những kiến thức mới hay không. Mình theo thị hiếu, nhưng không thể đánh mất phong cách âm nhạc đã gắn liền với mình. Mình tiết chế hay khéo léo thể hiện điều đó như thế nào còn tùy vào khả năng của mỗi người", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.