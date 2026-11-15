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    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
    Bốn ban nhạc Lâm Đồng band, Meteora, Horizon và Ngũ Cung đã biến quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) thành sân khấu cực kỳ sôi động trong đêm nhạc Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026.

    Đêm 14.11, tại quảng trường Lâm Viên, hàng ngàn khán giả đã đến xem chương trình Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 1.

    Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Hội tụ và thăng hoa" diễn ra tại quảng trường Lâm Viên

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    Lễ hội được tổ chức nhằm triển khai các hoạt động của Đà Lạt – Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

    Đêm âm nhạc với sự tham gia của Meteora band (Hoa Kỳ), Horizon band (Pháp), Lâm Đồng band và Ngũ Cung band (Việt Nam) cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên và học sinh địa phương.

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 2.

    Quảng trường Lâm Viên chật kín khán giả dù trời khá lạnh và có mưa phùn

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    Từ chiều tối, dù Đà Lạt có mưa phùn, hàng ngàn khán giả, trong đó có đông đảo du khách quốc tế, vẫn đổ về quảng trường. Nhiều người kiên nhẫn mặc áo mưa, che dù chờ đợi các nghệ sĩ biểu diễn bất chấp thời tiết không thuận lợi.

    Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và đưa âm nhạc trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 3.

    Tiết mục Vui buôn làng của Lâm Đồng band có sự tham gia của 300 người, trong đó có nhiều học sinh trên địa bàn Đà Lạt

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là một trong những chương trình trọng điểm nhằm cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Festival năm nay quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam.

    Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái sáng tạo âm nhạc.

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 4.

    Màn biểu diễn sôi động của nhóm Meteora đến từ Mỹ

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    "Âm nhạc không có biên giới. Một giai điệu có thể vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa để kết nối trái tim con người. Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ, góp thêm nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và kết nối Đà Lạt - Lâm Đồng với bạn bè quốc tế", ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

    Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 diễn ra trong hai đêm tại quảng trường Lâm Viên. Đêm 15.11 có sự góp mặt của Lâm Đồng band, Meteora band, Horizon band và Ngũ Cung band. Trong khi đó, đêm 16.11 sẽ là màn trình diễn của các ban nhạc Âu Cơ, Cuba Suwing, JOON&GRC và Artist band.

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 5.

    Rất đông khán giả thích thú quay phim lại các tiết mục trong đêm diễn

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

    Hàng ngàn khán giả đội mưa xem các ban nhạc quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt- Ảnh 6.

    Trong đêm 16.11 sẽ có sự biểu diễn của Âu Cơ band, Cuba Suwing, JOON & GRC và Artist band

    ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

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