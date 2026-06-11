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Apple bắt kịp Android ở tính năng cơ bản sau gần hai thập kỷ

Kiến Văn
Kiến Văn
11/06/2026 13:34 GMT+7

Sau nhiều năm bị phàn nàn, Apple cuối cùng cũng bổ sung khả năng tách âm lượng báo thức khỏi âm lượng hệ thống trên iOS 27.

Mặc dù Apple chủ yếu tập trung vào Siri AI cải tiến khi giới thiệu iOS 27 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026 đang diễn ra ở California (Mỹ), nhiều người hâm mộ iPhone vẫn chú ý đến một cải tiến trong phiên bản hệ điều hành này: khả năng tách biệt âm lượng báo thức và âm lượng hệ thống.

Apple bắt kịp Android ở tính năng cơ bản sau gần hai thập kỷ - Ảnh 1.

Tính năng đơn giản đã được người dùng iPhone chờ đợi từ lâu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Trước đây, âm lượng báo thức iPhone luôn liên kết với âm lượng chuông và các hiệu ứng âm thanh khác, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc điều chỉnh âm lượng cho từng loại âm thanh. Nhưng với iOS 27, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh âm lượng báo thức riêng biệt thông qua menu Sounds & Haptics trong ứng dụng Settings.

Để thực hiện điều này, người dùng iPhone chỉ cần vào menu Sounds & Haptics và tìm đến mục Alarms and triggers. Mặc định, âm lượng báo thức và chuông sẽ giống nhau, nhưng nếu tắt tùy chọn "Match Ringtone Volume", người dùng có thể thiết lập âm lượng báo thức khác biệt. Lưu ý rằng việc này không ảnh hưởng đến các báo thức tự động mà ứng dụng Health thiết lập dựa trên thời gian ngủ của người dùng.

Apple nâng cấp Siri với AI để bắt kịp đối thủ

Ngoài ra, iOS 27 còn cho phép người dùng tách âm thanh cảnh báo và âm thanh hệ thống khỏi âm lượng nhạc chuông, từ đó mang lại sự linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh âm thanh. Tuy nhiên, một nhược điểm là người dùng phải vào menu để thay đổi âm lượng, trong khi Android cho phép điều chỉnh dễ dàng hơn từ thanh trượt âm lượng.

iOS 27 không chỉ là một bản cập nhật phần mềm hoàn hảo với nhiều cải tiến về Siri AI mà còn giúp khắc phục nhiều lỗi và nâng cấp các tính năng hiện có. Bản cập nhật này sẽ chính thức đến với người dùng iPhone 11 trở về sau vào mùa thu này, tuy nhiên chỉ những mẫu iPhone 17 Pro và iPhone Air có RAM 12 GB có thể tận dụng tối đa các tính năng ấn tượng của Siri AI.

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