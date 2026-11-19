Fine M-Tec là doanh nghiệp có trụ sở tại Hàn Quốc, đảm nhiệm vai trò cung cấp tấm kim loại gia cố bên trong nhằm hỗ trợ màn hình gập của iPhone Duo. Ngày 26.10, đơn vị đăng thông báo trên trang web chính thức với tiêu đề "Lập trường chính thức của chúng tôi về vấn đề chất lượng sản phẩm mới của khách hàng", khẳng định những sự cố chất lượng ghi nhận trên một số sản phẩm gần đây không xuất phát từ lỗi linh kiện do công ty cung cấp.

Phía Fine M-Tec cho biết động thái này nhằm phản bác những cáo buộc từ nhóm nhà đầu tư, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với những bên lan truyền thông tin thiếu căn cứ.

Tới nay Apple vẫn im lặng về nguyên nhân của lỗi màn hình trên iPhone Duo Ảnh: Chụp màn hình

Dù không trực tiếp nêu tên Apple hay iPhone Duo, tuyên bố của Fine M-Tec xuất hiện ngay sau khi những trường hợp hư hỏng màn hình liên quan đến bản lề trên mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple bắt đầu được chia sẻ trên mạng.

Đến ngày 4.11, bài đăng này đã bị xóa khỏi trang web của Fine M-Tec. Trang DealSite của Hàn Quốc sau đó dẫn nguồn tin trong ngành tiết lộ nhà cung ứng này đã chịu sức ép từ Apple nên gỡ bỏ nội dung.

Trong bài đăng ngày 17.11, nhà báo Kim Geon của The Elec cho biết một đại diện từ Fine M-Tec đã liên hệ đề nghị ông gỡ bỏ bài viết trước đó đề cập đến việc thông báo bị rút lại. Theo lời giải thích từ phía đại diện, Apple phản đối việc nhà cung ứng công khai phủ nhận trách nhiệm đối với sự cố phần cứng.

Trước đó, Apple đã lên tiếng thừa nhận tình trạng nứt màn hình ảnh hưởng đến một lượng nhỏ máy iPhone Duo và triển khai phương án đổi mới cho người dùng, song chưa đưa ra lời giải thích kỹ thuật về nguyên nhân gốc rễ. Hiện tập đoàn công nghệ Mỹ vẫn giữ im lặng trước cáo buộc gây sức ép buộc đối tác cung ứng giữ im lặng.