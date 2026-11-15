iPhone Duo tiếp tục gặp lỗi dù được đổi máy mới

Kể từ khi chính thức đến tay người dùng cách đây hơn ba tuần, iPhone Duo đang liên tục mang đến trải nghiệm khó chịu cho nhiều người, với nhiều báo cáo về việc màn hình bên trong bị nứt. Dù Apple đã thừa nhận vấn đề và bắt đầu cung cấp sản phẩm thay thế, nhưng những khiếu nại mới cho thấy tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Một mẫu iPhone Duo gặp sự cố được chia sẻ trên mạng ẢNH: WEIBO

Đáng lo ngại, một số người dùng đã báo cáo thiết bị thay thế của họ cũng gặp phải các vấn đề tương tự. Một người dùng trên Reddit cho biết chiếc iPhone Duo thay thế đã bị nứt chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, với hư hại ở góc dưới bên phải màn hình và hiện tượng nổi bọt dọc theo nếp gấp. Dù đã cẩn thận trong việc bảo quản, chủ nhân chiếc iPhone Duo thay thế vẫn không thể tránh khỏi sự cố.

Theo Digitaltrends, một người dùng khác cũng chia sẻ rằng chiếc iPhone Duo đầu tiên mà mình sở hữu đã được đổi trả do phát hiện một vết lồi gần bản lề. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau khi nhận thiết bị thay thế, màn hình bên trong lại bị vỡ khi mở máy. Mặc dù màn hình bên ngoài vẫn hoạt động, nhưng sự cố khiến người này cân nhắc việc hoàn tiền và chuyển sang sử dụng iPhone 18 Pro Max.

Apple cần nhanh chóng xác định rõ nguyên nhân sự cố iPhone Duo

Vấn đề không chỉ xảy ra với người vừa mua mới, bởi một người dùng đã mua điện thoại trong ngày ra mắt cho biết thiết bị của mình bị nứt sau ba tuần sử dụng mà không gặp sự cố nào. Một bài đăng khác trên Reddit mô tả một lỗi tương tự với một đường trắng xuất hiện trên màn hình bên trong sau ba tuần.

iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

Mặc dù các báo cáo riêng lẻ và không có số liệu chính xác về số lượng người dùng bị ảnh hưởng, nhưng với những khiếu nại liên tục, đặc biệt liên quan đến thiết bị thay thế, rõ ràng Apple vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp. Công ty đã thừa nhận vấn đề nhưng vẫn chưa làm rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Trước đó, Apple đã khẳng định chỉ một số lượng nhỏ thiết bị bị ảnh hưởng và các vấn đề thường xuất hiện sớm. Tuy nhiên, những báo cáo mới nhất cho thấy một số người dùng chỉ gặp sự cố sau vài tuần mua máy, trong khi những người khác gặp vấn đề tương tự ngay cả sau khi nhận thiết bị thay thế.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu những lỗi này xuất phát từ linh kiện bị lỗi, vấn đề về cơ chế bản lề hay nguyên nhân nào khác, nhưng rõ ràng đó là điều không đáng xảy ra cho một sản phẩm có giá từ 2.000 USD lại có thể gặp lỗi ngay cả với các thao tác đơn giản.