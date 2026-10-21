Apple chặn đường dân buôn iPhone Duo bằng giới hạn mua hàng mới

Với việc lượng lớn người hâm mộ đổ xô đặt hàng trước iPhone Duo, buộc Apple phải trì hoãn giao hàng đến tận tháng 1.2027. Không dừng lại ở đó, công ty đã bắt đầu siết hoạt động đặt hàng khi giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt tối đa hai máy trên cửa hàng trực tuyến. Vậy tại sao Apple lại áp dụng giới hạn mới?

Apple đã bắt đầu siết việc đặt mua iPhone Duo ở nhiều cửa hàng trên toàn cầu ẢNH: REUTERS

Theo Digitaltrends, chính nhu cầu cao bất ngờ đã khiến Apple phải hạn chế nguồn cung, dẫn đến việc thời gian giao hàng bị lùi lại đáng kể. Khi cố gắng thanh toán cho ba chiếc iPhone Duo, khách hàng sẽ nhận được thông báo từ cửa hàng rằng chỉ được đặt tối đa hai chiếc. Thông báo này đã xuất hiện tại các cửa hàng ở Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, cho mọi cấu hình sản phẩm.

Người tiêu dùng nên làm gì trước tình trạng đầu cơ iPhone Duo?

Mặc dù Apple chưa công bố lý do chính thức cho việc giới hạn, nhiều người suy đoán rằng đây được xem là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, khi những kẻ mua gom hàng để bán lại với giá cao. Hiện tại, hàng chục chiếc iPhone Duo đã được rao bán trên eBay, với giá lên tới hơn 5.000 USD.

Đối với những khách hàng đang có ý định mua iPhone, các chuyên gia khuyến cáo cần kiên nhẫn ở thời điểm hiện tại. Tốt hơn hết, hãy đặt hàng ngay nếu có thể để tránh tình trạng bị đội giá trong tương lai. Tất cả các cửa hàng thử nghiệm đều cho thấy thời gian giao hàng ước tính vào ngày 22.1.2027, tuy nhiên, một số người mua đã báo cáo nhận được đơn hàng sớm hơn dự kiến. Mặc dù số đơn hàng giao sớm không nhiều, nhưng đây được xem là dấu hiệu khả quan.

Ngoài ra, các nhà bán lẻ khác cũng có thể hỗ trợ người dùng trong việc nhận máy sớm hơn. Ví dụ, Best Buy dự kiến giao hàng phiên bản 512 GB vào ngày 10.11.2026, trong khi phiên bản tiêu chuẩn 256 GB được giao vào ngày 14.12.2026. Tuy nhiên, thời gian giao hàng này có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng hàng có sẵn.