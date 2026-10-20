Apple sắp ra mắt MacBook màn hình OLED cảm ứng?

Sau khi giới thiệu trợ lý ảo Siri AI cùng với iPhone 18 Pro và iOS 27, Apple đang tiếp tục dồn dập phát hành các sản phẩm phần cứng mới. Trong khi HomeView, Apple TV 4K mới và HomePod mini 2 gây chú ý vào tuần trước, người hâm mộ Apple sẽ có cơ hội chứng kiến thêm nhiều sản phẩm mới trong sự kiện mang tên "Pro and Tell".

Làn sóng sản phẩm mới từ Apple trong tháng 10 vẫn chưa dừng lại ẢNH: APPLE

Sự kiện "Pro and Tell" sẽ diễn ra vào ngày 28.10 (giờ Mỹ, lúc 0 giờ ngày 29.10 theo giờ Việt Nam). Thư mời tham dự sự kiện đã được Phó chủ tịch Greg Joswiak công bố trên mạng xã hội X và gửi đến các thành viên giới truyền thông. Khác với các sự kiện truyền thống, "Pro and Tell" hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm đậm chất Apple.

Theo nhiều nguồn tin, sự kiện lần này sẽ tập trung vào việc ra mắt các mẫu máy Mac mới, trong đó có thể có chiếc MacBook với màn hình OLED cảm ứng được đồn đại từ lâu. Có thể mang tên MacBook Ultra, mẫu máy này dự kiến sẽ sở hữu thiết kế Dynamic Island, khung máy nhẹ hơn và được trang bị chip M5 Pro và M5 Max. Ngoài ra, Apple cũng có thể nâng cấp phần cứng cho một số dòng máy tính hiện tại, bao gồm iMac và MacBook Pro cấp thấp, với chip M6.

Người dùng mong đợi nhiều đột phá hơn từ Apple

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng trang bị màn hình cảm ứng trên MacBook. Mặc dù không phải tất cả các ý kiến đều phản đối, nhưng phần lớn đều yêu cầu những thay đổi thiết kế mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu iPad mini thế hệ thứ 8 với màn hình OLED. Một câu hỏi lớn vẫn chưa được giải đáp là liệu màn hình này có giữ nguyên tốc độ làm mới 60 Hz hay sẽ được nâng cấp lên 120 Hz. iPad mini 8 dự kiến sẽ có loa cải tiến và thiết kế thay đổi nhẹ, với camera trước được di chuyển sang cạnh dài, cùng chip A20 Pro từ iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max.

Điều nhiều người quan tâm lúc này chính là giá bán các sản phẩm mới sẽ ra sao. Mặc dù không quá cần thiết, nhưng nhiều người vẫn háo hức muốn trải nghiệm chiếc MacBook mới với màn hình cảm ứng. Sẽ không bất ngờ nếu giá bán MacBook cảm ứng không hề rẻ, đặc biệt khi nhìn vào xu hướng tăng giá của các sản phẩm Apple gần đây.