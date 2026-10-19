iPhone 18 bất ngờ lộ diện màu đỏ rượu vang, mặt lưng gây chú ý

Trong khi sự háo hức dành cho iPhone Duo đang lên đến đỉnh điểm, phiên bản tiêu chuẩn của dòng iPhone 18 cũng hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị khi ra mắt vào mùa xuân năm sau. Theo thông tin đăng tải từ người rò rỉ nổi tiếng Majin Bu trên X, hình ảnh mô hình giả được cho là của iPhone 18 đã xuất hiện cho thấy mặt sau đầy thú vị của thiết bị.

Mô hình giả cho thấy mặt sau của iPhone 18 sẽ trông như thế nào ẢNH: MAJIN BU

Cụ thể, thiết kế iPhone 18 dường như khác biệt hoàn toàn so với iPhone 17. Mặc dù vẫn nằm ở góc trên bên trái như trên iPhone 17, nhưng cụm camera trên mô hình giả này được trải dài toàn bộ phần trên mặt sau, tạo nên một diện mạo khá mới lạ.

Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở cụm camera. Trong khi iPhone 17 có mặt lưng liền mạch, mô hình giả của iPhone 18 lại để lộ nam châm MagSafe trên một tấm kim loại được khắc.

Mặc dù Majin Bu đã cung cấp thông tin đáng tin cậy trong quá khứ, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về thiết kế này. Dựa trên cách tiếp cận thiết kế của Apple, việc hãng từ bỏ hoàn toàn thiết kế đồng nhất chỉ sau một thế hệ là điều khó tin.

Ra mắt trễ, iPhone 18 liệu còn sức hút?

Sự xuất hiện chậm chạp của iPhone 18 trên thị trường có thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi về vai trò của thiết bị. Với những người yêu thích điện thoại gập, iPhone Duo có thể được xem là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, những ai tìm kiếm trải nghiệm chuyên nghiệp có thể sẽ chọn dòng iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, iPhone 18 vẫn có khả năng trở thành một trong những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới, đặc biệt khi iPhone 17 hiện là smartphone bán chạy nhất toàn cầu. Việc ra mắt iPhone 18 bị trì hoãn có thể làm tăng thêm sự quan tâm từ người dùng.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào liên quan đến sự xuất hiện của iPhone 18, nhưng các nguồn tin cho thấy sản phẩm sẽ được ra mắt vào mùa xuân. Mặc dù nhiều người đánh giá cao thiết kế mặt lưng đồng nhất của iPhone 17, nhưng việc chuyển sang phong cách thiết kế mới có thể tạo ra một làn gió mới thu hút người tiêu dùng đối với iPhone 18.