Điều người dùng mong đợi khi giá smartphone ngày càng đắt đỏ

Theo các ước tính mới nhất, giá smartphone toàn cầu đã tăng khoảng 20% kể từ đầu năm 2023, chủ yếu do chi phí bộ nhớ tăng cao. Các nhà sản xuất điện thoại đang chuyển gánh nặng này sang người tiêu dùng, khiến nhiều người giữ thiết bị lâu hơn hoặc chuyển sang lựa chọn điện thoại đã qua sử dụng. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất đối với việc tiết kiệm chi phí điện thoại cũ chính là việc các công ty không cung cấp pin thay thế giá rẻ.

Chương trình thay pin giá rẻ sẽ giúp người tiêu dùng trải qua giai đoạn khó khăn này ẢNH: REUTERS

Cụ thể, Apple hiện tính phí 129 USD cho dịch vụ thay pin ngoài bảo hành đối với các mẫu Pro mới nhất, cao hơn 10 USD so với các mẫu Pro cũ hơn. Đối với mẫu iPhone 12 ra mắt năm 2020, giá thay pin là 89 USD, trong khi pin cho iPhone Duo có giá lên tới 229 USD.

Samsung không công khai giá thay pin trên trang web của mình, nhưng nhiều báo cáo cho thấy giá thay pin có thể dao động từ 99 USD đến 129 USD. Với việc giá thay pin của Apple và Samsung gần như không có sự khác biệt lớn, đó thực sự là một gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng.

Chi phí pin lithium-ion cho smartphone đang thực sự giảm

Cả Apple và Samsung đều khuyến khích người dùng đăng ký các gói bảo hành mở rộng như AppleCare và Samsung Care+, nhưng những gói này chỉ có thể được đăng ký ngay sau khi mua thiết bị. Mặc dù Apple từng tính phí thay pin chỉ còn 29 USD vào năm 2018, nhưng động thái này chỉ diễn ra sau bê bối tự ý cắt giảm hiệu năng iPhone, dẫn đến sự gia tăng đột biến trong số lượt thay pin.

Giờ đây, khi giá smartphone tăng mạnh, trong đó giá các mẫu iPhone và Galaxy đời mới và cũ đã tăng thêm 100 USD, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu chậm lại. Theo PhoneArena, trong khi mức lương trung bình hằng tháng của người Mỹ đã tăng, nhưng giá tiêu dùng tăng khoảng 34% kể từ tháng 1.2018 đã khiến việc mua sắm trở nên dè dặt hơn.

Đặc biệt, trong khi các mặt hàng tiêu dùng khác chỉ tăng khoảng 3,4%, giá iPhone 17 được ghi nhận mức tăng 12,5% cao hơn nhiều lần. Trong khi đó, giá pin lithium-ion lại giảm mạnh. Vì vậy, nếu tình trạng thiếu hụt bộ nhớ tiếp tục kéo dài, các công ty công nghệ nên xem xét việc cung cấp pin thay thế giá rẻ để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời gian khó khăn này.