Cuộc đua đưa tính năng cao cấp xuống smartphone tầm trung

2026 là năm khó khăn của ngành smartphone. Sản lượng toàn cầu được dự báo giảm sâu nhất trong hơn một thập kỷ. Giá bộ nhớ tăng mạnh khiến thị trường càng thêm cạnh tranh, buộc các nhà sản xuất smartphone phải điều chỉnh chiến lược, đưa tính năng cao cấp xuống phân khúc tầm trung để cạnh tranh.

Thị trường co lại, người dùng cần nâng cấp thật

Theo China Daily, sản lượng smartphone toàn cầu năm 2026 được dự báo giảm 13,9% xuống khoảng 1,08 tỉ máy, mức thấp nhất trong hơn mười năm. Counterpoint cho biết giá chip nhớ LPDDR4/5 quý 2/2026 tăng khoảng gấp đôi so với quý 4/2025. Điện thoại tầm trung buộc phải tăng giá.

Khi giá tăng, khoảng cách với dòng cao cấp bị thu hẹp. Counterpoint cho biết smartphone cao cấp (giá bán buôn từ 600 USD) chiếm kỷ lục 29% doanh số toàn cầu nửa đầu năm 2026, tăng từ 25% cùng kỳ năm 2025. Chuyên gia Harshit Rastogi của Counterpoint nhận định chênh lệch giá giữa Android tầm trung và flagship đang thu hẹp nhanh.

Hệ quả là hãng nào muốn giữ khách tầm trung phải đưa thêm tính năng cao cấp vào máy. Báo cáo của Counterpoint sau triển lãm MWC 2026 (Tây Ban Nha), cho thấy người tiêu dùng tìm kiếm nâng cấp đáng kể thay vì cải tiến nhỏ. Các hãng như Oppo, Samsung, Xiaomi liên tục "phổ cập" những tính năng trước đây chỉ có trên máy cao cấp.

Những tính năng 'xịn' được đưa xuống smartphone tầm trung

Công nghệ pin silicon-carbon đang được nhiều nhà sản xuất smartphone đưa xuống nhóm tầm trung. Mẫu A7 Pro 5G của Oppo vừa ra mắt, được trang bị pin 8.000 mAh, cao hơn bản tiền nhiệm nhưng vẫn không khiến máy bị dày hơn. Trước đó Xiaomi đã đưa loại pin này vào dòng tầm trung Redmi Note 14 Pro 5G, Honor, vivo, Oppo cũng đã áp dụng.

Fast Company South Africa nhận định 2026 là bước ngoặt khi thời lượng pin nhiều ngày trở nên phổ biến, không còn là đặc quyền máy cao cấp.

Mẫu Oppo A7 Pro 5G vừa ra mắt trong phân khúc tầm trung nhưng sở hữu nhiều thiết kế và trang bị cao cấp ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Tiếp đến là độ bền. IP69 là mức kháng bụi, nước cao nhất trên thiết bị tiêu dùng, chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao. Android Central cho biết chuẩn này xuất hiện đầu tiên trên flagship 2025 như Oppo Find X8. Phân tích của 91mobiles cho thấy IP chuẩn cao đang từ "đặc quyền cao cấp" thành kỳ vọng cơ bản trên cả máy giá phải chăng.

Nâng cấp tiếp theo là AI. Google từng định định vị Pixel 10a là cách đưa trí tuệ nhân tạo và camera của Pixel flagship xuống mức giá thấp hơn. Theo Android Authority, máy được bổ sung các tính năng AI Camera Coach và Auto Best Take từng gắn với chip mới hơn.

Người dùng được lợi gì?

Trong phân khúc 10 - 15 triệu đồng, người dùng giờ đây đã được trải nghiệm hàng loạt tính năng trước đây chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp. Mẫu A7 Pro 5G của Oppo vừa ra mắt được trang bị loạt công nghệ cao cấp của dòng Reno. Nếu bản tiền nhiệm A6 Pro nhấn mạnh về tính năng siêu bền với pin 7.000 mAh, A7 Pro nâng pin lên 8.000 mAh và thêm các tính năng về selfie, vốn là đặc trưng của dòng cao cấp. Theo Counterpoint, đây là kiểu "nâng cấp đáng kể thay vì cải tiến nhỏ" mà người dùng đang tìm kiếm.

Trước đây, smartphone tầm trung phải đánh đổi giữa độ bền hoặc thiết kế đẹp, giờ đây người dùng có cả hai và có nhiều lựa chọn khi các hãng đua nhau "hạ cấp" tính năng cao cấp. Những tính năng từng là điểm sáng của máy 20 - 30 triệu đồng như IP69, pin dùng nhiều ngày hay camera selfie góc rộng nay có mặt ở thiết bị có mức giá thấp hơn.