Những lý do nên mua iPhone 17 Pro cũ ở thời điểm này

Do tình trạng thiếu hụt RAM, giá dòng iPhone 18 Pro đã cao hơn 100 USD so với mức khởi điểm của iPhone 17 Pro vào năm ngoái. Thậm chí, Apple cũng đã tăng giá cho các mẫu iPhone 17 series vẫn được bán ra trên thị trường. Kết quả là, người dùng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn một chiếc iPhone ưng ý mà không phải chi quá nhiều tiền.

Giá khởi điểm iPhone 18 Pro cao hơn 100 USD so với tiền nhiệm ẢNH: K. VĂN

Nếu không nhất thiết phải sở hữu một chiếc iPhone mới, việc lựa chọn mua iPhone 17 Pro đã qua sử dụng có thể là một lựa chọn hợp lý. Khi lượng hàng iPhone 17 Pro còn lại cạn kiệt, người dùng sẽ không còn cơ hội mua sản phẩm này ở tình trạng mới, vì Apple đã ngừng sản xuất để khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

iPhone 17 Pro vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng cao cấp mà người dùng mong đợi từ một sản phẩm chủ lực của Apple, bao gồm màn hình OLED với tần số quét 120 Hz, chip A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera ba ống kính chuyên nghiệp, thời lượng pin ấn tượng và quyền truy cập vào Apple Intelligence, bao gồm trợ lý ảo Siri AI mới.

Tuy nhiên, khi mua iPhone 17 Pro đã qua sử dụng, người dùng nên chú ý đến tình trạng pin (ít nhất 85%), số IMEI sạch, đảm bảo thiết bị đã được mở khóa hoặc khóa với nhà mạng đang sử dụng, cũng như không bị khóa kích hoạt (đã đăng xuất khỏi iCloud). Để đảm bảo chất lượng, người dùng nên mua từ cửa hàng uy tín hoặc kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị khi giao dịch trực tiếp.

Giá bán không phải là lợi thế riêng của iPhone 17 Pro

Đầu tiên, việc chọn mua iPhone 17 Pro đã qua sử dụng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn mang lại một sản phẩm mạnh mẽ. Theo khảo sát của Thanh Niên, giá iPhone 17 Pro 256 GB đã qua sử dụng ở trạng thái đẹp khoảng từ 29 triệu đồng cho bản Pro, hoặc 32 triệu đồng cho bản Pro Max, tùy thuộc vào tình trạng và nơi bán.

Camera 48 MP trên iPhone 17 Pro vẫn tương đối mạnh mẽ ẢNH: K. VĂN

Mặc dù iPhone 18 Pro đã ra mắt với chip A20 Pro, nhưng chip A19 Pro trên iPhone 17 Pro vẫn rất mạnh mẽ và có thể xử lý hầu hết tác vụ, bao gồm chơi game đồ họa cao và xử lý AI (trí tuệ nhân tạo). Màn hình ProMotion và nhiều tính năng khác như sạc nhanh MagSafe 25W, cổng USB-C, khả năng chống bụi và nước IP68 vẫn giữ nguyên giá trị.

Ngay cả hệ thống camera của iPhone 17 Pro cũng rất ấn tượng với ba camera 48 MP, bao gồm camera siêu rộng và camera tele, cho phép chụp ảnh sắc nét và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Cuối cùng, một lợi ích khác khi mua iPhone 17 Pro đã qua sử dụng là người dùng vẫn sẽ nhận được hỗ trợ phần mềm từ Apple trong vòng 4 đến 6 năm tới. Điều đó có nghĩa người dùng sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật iOS, giúp thiết bị không bị lỗi thời và vẫn được bảo mật.

Tóm lại, iPhone 17 Pro đã qua sử dụng là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền, đặc biệt trong bối cảnh giá cả của các mẫu iPhone mới đang tăng cao.