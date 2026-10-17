Samsung Galaxy S27+ có thể mất tính năng duy trì suốt 6 thế hệ

Nếu đang chờ đợi sự ra mắt của chiếc Galaxy S27+, có lẽ người dùng nên xem xét lại. Theo rò rỉ mới nhất, Samsung có thể sẽ loại bỏ một tính năng quan trọng khỏi mẫu điện thoại cao cấp này: khả năng kết nối băng tần siêu rộng (UWB).

Phiên bản kế nhiệm của Galaxy S26+ sẽ thiếu đi một tính năng quan trọng? ẢNH: SAMSUNG

Thông tin trên được tiết lộ bởi Abhishek Yadav, một nguồn tin đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghệ, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X. Yadav đã chia sẻ các tài liệu chứng nhận từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) liên quan đến dòng Galaxy S27 sắp ra mắt. Các tài liệu này chỉ ra hai mẫu điện thoại cấp thấp là Galaxy S27 và Galaxy S27+ sẽ không được trang bị tính năng UWB, trong khi chỉ có Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra mới sở hữu công nghệ này.

Được biết, UWB là một công nghệ không dây tầm ngắn, cho phép theo dõi vị trí và khoảng cách với độ chính xác cao đến từng centimet. UWB được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong smartphone, giúp người dùng tìm kiếm thiết bị bị mất thông qua các hệ thống như Find My của Apple và Find My Mobile của Samsung. Ngoài ra, UWB còn được sử dụng trong các hệ thống mở khóa ô tô không cần chìa khóa, cho phép người dùng mở khóa xe chỉ bằng cách có điện thoại trong túi.

Samsung muốn thúc đẩy người dùng đến với Galaxy S27 Pro?

Việc Galaxy S27 không có UWB không phải là điều bất ngờ, vì Samsung chưa từng trang bị tính năng này cho bất kỳ mẫu Galaxy S tiêu chuẩn nào. Tuy nhiên, việc loại bỏ UWB khỏi Galaxy S27+ có thể khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt khi Samsung đã trang bị tính năng này cho các mẫu Galaxy Plus kể từ Galaxy S21+.

Có thể Samsung đang cố gắng thúc đẩy doanh số cho mẫu Galaxy S27 Pro mà công ty bổ sung vào gia đình Galaxy S vào đầu năm sau. Galaxy S27 Pro sẽ là phiên bản nhỏ hơn của Galaxy S27 Ultra, với thiết kế camera mới nhưng kích thước gọn gàng hơn. Sự thay đổi này có thể khiến người dùng phải cân nhắc lại lựa chọn giữa các phiên bản.

Vậy việc thiếu UWB có phải là vấn đề lớn? Đây là vấn đề phụ thuộc vào nhu cầu của từng người dùng. Nếu sở hữu một chiếc xe hỗ trợ mở khóa không cần chìa khóa hoặc sử dụng các thiết bị theo dõi như Samsung SmartTag, việc thiếu UWB có thể gây bất tiện. Tuy nhiên, nếu không thuộc vào những trường hợp này, Galaxy S27+ vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cá nhân.

Cuối cùng, cũng không loại trừ khả năng các tài liệu chứng nhận bị rò rỉ có thể không chính xác và Galaxy S27+ vẫn có thể được trang bị tính năng UWB. Xác nhận cuối cùng sẽ được Samsung đưa ra khi dòng sản phẩm mới ra mắt vào đầu năm sau.