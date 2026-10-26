Apple có cách mới để phát hiện hộp iPhone bị tráo ruột

Kế hoạch của Apple diễn ra sau khi công ty chứng kiến nhiều hành vi gian lận trả lại iPhone từ khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ, đồng thời giảm thiểu hàng tồn kho bị lãng phí. Nhiều khách hàng đã bị cáo buộc tháo rời phụ kiện, lấy linh kiện ra khỏi thiết bị hoặc thậm chí lấy cả điện thoại trước khi trả lại bao bì, đôi khi còn bán lại các bộ phận này qua các kênh phân phối khác.

Apple đã nâng cấp hệ thống Presto để chống hành vi gian lận khi khách hàng đổi trả iPhone ẢNH: REUTERS

Để ngăn chặn tình trạng này, nhân viên cửa hàng thường phải mở những hộp hàng còn nguyên niêm phong để kiểm tra nội dung bên trong, điều có thể làm tăng quy trình xử lý cho những sản phẩm vẫn có thể bán được. Công cụ mới của Apple cho phép quét iPhone bên trong hộp niêm phong và thực hiện chẩn đoán để xác định xem thiết bị có còn nguyên vẹn hay không.

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, các thiết bị kiểm tra mới đã bắt đầu được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ của Apple từ đầu tháng này và đang được đưa vào hoạt động. Công nghệ này được phát triển dựa trên máy Presto mà Apple đã triển khai trước đó vào năm 2024.

Vì sao Apple muốn kiểm tra iPhone mà không cần mở hộp?

Máy Presto hỗ trợ cập nhật cho iPhone qua giao thức không dây ngay cả khi chúng vẫn còn trong hộp, giúp khách hàng nhận được thiết bị đã cài đặt sẵn phần mềm mới nhất mà không cần tải xuống bản cập nhật ngay sau khi mở hộp. Công cụ kiểm tra mới mở rộng phương pháp này để xác định xem iPhone có còn nguyên vẹn bên trong hay không, một điều quan trọng vì việc mở hộp hàng trả lại có thể tạo ra công việc không cần thiết cho nhân viên.

Đối với khách hàng, lợi ích rõ ràng nhất là Apple sẽ quản lý kho hàng tốt hơn, từ đó giảm thiểu sự chậm trễ đổi máy do kiểm tra thủ công. Việc giữ kín hộp cũng giúp bảo quản sản phẩm trong tình trạng tốt hơn, vốn rất quan trọng khi sản phẩm được dự định bán ra thị trường dưới dạng hàng mới. Hệ thống này có thể đặc biệt hữu ích trong trường hợp các nhà bán lẻ nghi ngờ iPhone đã bị tháo rời, hư hỏng hoặc bị lấy mất linh kiện trước khi gói hàng được trả lại.

Tuy nhiên, công nghệ mới không đảm bảo rằng mọi hộp niêm phong đều là hàng chính hãng hoặc có thể phát hiện mọi hình thức giả mạo. Apple cũng chưa công bố đủ chi tiết để xác định giới hạn của hệ thống chẩn đoán này. Hiện tại, việc triển khai này tập trung vào các cửa hàng Apple và vẫn chưa rõ liệu công ty có mở rộng hệ thống cho các sản phẩm khác hay không.