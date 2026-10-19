Apple đối mặt cuộc chiến pháp lý tại Anh

Theo Financial Times, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) đang xem xét yêu cầu Apple mở quyền truy cập NFC trên iPhone cho các nhà cung cấp ví điện tử từ bên thứ ba. CMA lập luận rằng Apple đang hạn chế cạnh tranh trên thị trường thanh toán không chạm tại Anh. Hệ điều hành của iPhone có thể phải thay đổi để cho phép người dùng lựa chọn các phương thức thanh toán thay thế cho Apple Pay.

Theo cơ chế cạnh tranh thị trường của Anh, Apple có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu.

Apple chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Vị thế độc quyền của Apple Pay trên iPhone bị đe dọa sau yêu cầu của cơ quan quản lý Anh ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Financial Times, bất kỳ động thái nào của CMA nhằm mở rộng quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của iPhone sẽ là thắng lợi lớn cho các công ty công nghệ tài chính như PayPal, Revolut, Monzo và các ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng và công ty tài chính cũng phàn nàn về phí 0,15% mà Apple thu trên các giao dịch bằng thẻ tín dụng được thực hiện qua Apple Pay.

Tại hầu hết thị trường, Apple Pay được ưu tiên truy cập vào hệ thống NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn). Công nghệ này cho phép iPhone giao tiếp với các thiết bị thanh toán không chạm tại cửa hàng và hệ thống giao thông.

Apple lập luận rằng việc hạn chế quyền truy cập chip NFC, chỉ dành cho dịch vụ ví điện tử độc quyền sẽ bảo vệ an toàn cho người dùng và giúp chống gian lận.

Theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), Apple buộc phải mở quyền truy cập NFC để nhiều nhà mạng khác có thể xây dựng ví điện tử, người dùng được chọn bên thanh toán phù hợp.

Tháng 1.2024, Apple công bố các thay đổi tại EU, cho phép ứng dụng ngân hàng và ví điện tử của bên thứ ba sử dụng NFC. Đối tác phải ký các thỏa thuận thương mại, cam kết tuân thủ quy tắc bảo mật và quyền riêng tư của Apple, trả "các khoản phí liên quan". Cơ quan quản lý cạnh tranh lo ngại hệ thống hiện tại mang tính phản cạnh tranh, người tiêu dùng Anh đang bị thiệt thòi.