    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Apple đối mặt cuộc chiến pháp lý tại Anh

    Khương Nha
    Khương Nha
    Vị thế thống trị của dịch vụ Apple Pay sẽ bị giáng một đòn mạnh khi cơ quan giám sát cạnh tranh của Anh buộc Apple mở cửa cho bên thứ ba tham gia vào dịch vụ thanh toán trên iPhone.

    Theo Financial Times, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) đang xem xét yêu cầu Apple mở quyền truy cập NFC trên iPhone cho các nhà cung cấp ví điện tử từ bên thứ ba. CMA lập luận rằng Apple đang hạn chế cạnh tranh trên thị trường thanh toán không chạm tại Anh. Hệ điều hành của iPhone có thể phải thay đổi để cho phép người dùng lựa chọn các phương thức thanh toán thay thế cho Apple Pay. 

    Theo cơ chế cạnh tranh thị trường của Anh, Apple có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu.

    Apple chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

    Apple đối mặt cuộc chiến pháp lý tại Anh - Ảnh 1.

    Vị thế độc quyền của Apple Pay trên iPhone bị đe dọa sau yêu cầu của cơ quan quản lý Anh

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Theo Financial Times, bất kỳ động thái nào của CMA nhằm mở rộng quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của iPhone sẽ là thắng lợi lớn cho các công ty công nghệ tài chính như PayPal, Revolut, Monzo và các ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng và công ty tài chính cũng phàn nàn về phí 0,15% mà Apple thu trên các giao dịch bằng thẻ tín dụng được thực hiện qua Apple Pay.

    Tại hầu hết thị trường, Apple Pay được ưu tiên truy cập vào hệ thống NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn). Công nghệ này cho phép iPhone giao tiếp với các thiết bị thanh toán không chạm tại cửa hàng và hệ thống giao thông.

    Apple lập luận rằng việc hạn chế quyền truy cập chip NFC, chỉ dành cho dịch vụ ví điện tử độc quyền sẽ bảo vệ an toàn cho người dùng và giúp chống gian lận.

    Theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), Apple buộc phải mở quyền truy cập NFC để nhiều nhà mạng khác có thể xây dựng ví điện tử, người dùng được chọn bên thanh toán phù hợp.

    Tháng 1.2024, Apple công bố các thay đổi tại EU, cho phép ứng dụng ngân hàng và ví điện tử của bên thứ ba sử dụng NFC. Đối tác phải ký các thỏa thuận thương mại, cam kết tuân thủ quy tắc bảo mật và quyền riêng tư của Apple, trả "các khoản phí liên quan". Cơ quan quản lý cạnh tranh lo ngại hệ thống hiện tại mang tính phản cạnh tranh, người tiêu dùng Anh đang bị thiệt thòi.

    Tin liên quan

    Apple bị chỉ trích vì tình trạng đầu cơ iPhone Duo

    Apple bị chỉ trích vì tình trạng đầu cơ iPhone Duo

    iPhone Duo đã chính thức bán hết chỉ trong vài giây sau khi mở bán đặt trước trên cửa hàng trực tuyến của Apple.

    iPhone Duo cháy hàng, chiến lược quen thuộc của Apple lại phát huy tác dụng

    Apple dời lịch giao hàng iPhone Duo sang năm 2027

    Khám phá thêm chủ đề

    Iphone Apple Pay Thanh toán trên iPhone Apple bị kiện Anh kiện Apple

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận