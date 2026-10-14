Apple đưa ra loạt lý do người dùng nên ngừng sử dụng Chrome

Apple không ngần ngại quảng bá các ứng dụng của mình và chiến dịch "Switch to Safari" của công ty mới đây đã nâng lên mức độ mới bằng việc tạo ra trang web riêng để so sánh Safari với Chrome, với Safari tỏ ra vượt trội hơn hẳn.

Một trong những điểm được Apple tập trung chính là thời lượng pin. Theo các thử nghiệm trên MacBook, Safari có thể phát video trực tuyến lâu hơn tới 5 giờ so với Chrome chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, Safari cũng mở các trang web thường xuyên truy cập nhanh hơn tới 35%. Nếu Chrome khiến người dùng phải sạc pin liên tục, những con số này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Apple tin Safari là trình duyệt tốt hơn Chrome ở một số khía cạnh quan trọng, đặc biệt là thời lượng pin và quyền riêng tư ẢNH: K. VĂN

Quyền riêng tư cũng là một điểm nhấn quan trọng. Ngay từ khi cài đặt, Safari đã chặn cookie của bên thứ ba và tính năng Intelligent Tracking Prevention giúp ngăn chặn các công ty thu thập dữ liệu cá nhân. Apple khẳng định rằng Chrome vẫn để ngỏ cánh cửa cho nhiều trình theo dõi bên thứ ba.

Ngoài ra, Safari còn cung cấp một số tính năng tiện ích. Với Distraction Control, người dùng có thể ẩn các thành phần gây khó chịu trên trang web và Safari sẽ giữ chúng ẩn mỗi khi quay lại. Tính năng Profiles cho phép người dùng tách biệt việc duyệt web công việc và cá nhân, trong khi Apple Intelligence có thể sắp xếp các tab theo chủ đề hoặc thông báo khi giá sản phẩm thay đổi.

'Dời nhà' từ Chrome sang Safari ngày càng dễ dàng

Việc chuyển đổi từ Chrome sang Safari cũng không khó khăn như nhiều người nghĩ. Người dùng có thể dễ dàng chuyển dấu trang và mật khẩu đã lưu từ Chrome sang Safari mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Đặc biệt, các ứng dụng như Google Docs, Sheets và Slides vẫn hoạt động tốt trên Safari.

Để thiết lập Safari làm trình duyệt mặc định trên máy Mac, người dùng chỉ cần vào System Settings > Desktop & Dock, sau đó chọn Safari trong mục Default web browser. Đối với iPhone hoặc iPad, người dùng hãy vào Settings > Apps > Safari > Default Browser App và chọn Safari.

Vậy, liệu người dùng có nên từ bỏ Chrome hay không? Các số liệu nói trên đến từ thử nghiệm của Apple, có nghĩa kết quả thực tế có thể khác nhau. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng hệ sinh thái của Apple, những lợi ích như thời lượng pin lâu hơn, quyền riêng tư mạnh mẽ hơn và khả năng đồng bộ hóa tab và mật khẩu giữa các thiết bị là những lý do thuyết phục để thử nghiệm Safari. Nếu vẫn thường sử dụng Chrome chỉ vì thói quen, đây có thể là thời điểm lý tưởng để chuyển sang Safari.